حبس سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

قررت النيابة العامة حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة على مستوى الجمهورية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات.

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدتين باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمتين بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهما هاتفان محمولان تبين من فحصهما احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وأقرتا بالواقعة أمام الجهات الأمنية.

الجريدة الرسمية