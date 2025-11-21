حبس سيدتين بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

18 حجم الخط

قررت النيابة العامة حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة على مستوى الجمهورية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات.

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدتين باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمتين بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهما هاتفان محمولان تبين من فحصهما احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وأقرتا بالواقعة أمام الجهات الأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.