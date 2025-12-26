الجمعة 26 ديسمبر 2025
حوادث

إعادة فتح الطريق الإقليمي والإسكندرية الصحراوي بعد انحسار الشبورة المائية

إعادة فتح الطريق
إعادة فتح الطريق الإقليمي وطريق الإسكندرية الصحراوي
أعادت الأجهزة المعنية بمحافظتي المنوفية والإسكندرية، صباح اليوم، فتح بوابات الطريق الإقليمي وطريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات، عقب تحسن مستوى الرؤية الناتج عن انحسار الشبورة المائية التي شهدتها عدد من المناطق خلال الساعات الأولى من اليوم.

وكانت الشبورة المائية الكثيفة قد تسببت في انخفاض الرؤية الأفقية على بعض قطاعات الطريق الإقليمي، ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ قرار احترازي بغلق البوابات مؤقتًا، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع وقوع حوادث مرورية محتملة، خاصة بالمناطق القريبة من المداخل الرئيسية.

وجاء قرار إعادة فتح الطرق بعد متابعة ميدانية دقيقة لحالة الطقس، والتأكد من تحسن الرؤية وعودة الأجواء إلى طبيعتها، بما يسمح بانتظام الحركة المرورية بشكل آمن.

وأكدت المصادر استمرار المتابعة المرورية على مدار الساعة، مع التنبيه على قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة، تحسبًا لتجدد الشبورة في الساعات المبكرة من الصباح.

إعادة فتح الطريق الإقليمي والإسكندرية الصحراوي بعد انحسار الشبورة المائية

