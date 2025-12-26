الجمعة 26 ديسمبر 2025
رياضة

كأس الأمم الإفريقية، شوط أول سلبي بين جزر القمر وزامبيا

منتخب جزر القمر
منتخب جزر القمر
أنتهي الشوط الأول من مباراة جزر القمر وزامبيا بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025

وسجل منتخب جزر القمر هدف في الدقيقة 20 عن طريق ماوليدا، قبل ان يتم الغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو. 

تشكيل جزر القمر أمام زامبيا 

الحارس: يانيك باندور

الدفاع: عبد الحكيم عبد الله – كينان تويبيبو – أحمد صويلحي – إسماعيل بورا

الوسط: سعيد باكاري – ياسين برهان – زايدو يوسف – مزيان ماوليدا

الهجوم: يوسف مشنجاما – رفيقي سعيد

تشكيل زامبيا أمام جزر القمر 

الحارس: ويلارد موازانا

الدفاع: لوبامبو موسوندا – دومينيك شاندا – بينسون ساكالا – ماتيوس باندا

الوسط: أوين تيمبو – فاشون ساكالا – ديفيد سيموكوندا – لاميك باندا

الهجوم: باتسون داكا – كينجس كانجوا

جزر القمر ضد زامبيا 

وكان منتخب جزر القمر قد خسر في الجولة الأولى بهدفين دون رد، فيما تلقى منتخب زامبيا هزيمة بهدف واحد أمام مالي، ما يزيد من أهمية هذه المباراة بالنسبة له.

ودخل المنتخبان اللقاء تحت شعار التعويض، حيث يأمل منتخب جزر القمر في حصد أولى نقاطه في البطولة، بينما يسعى منتخب زامبيا للعودة سريعًا إلى دائرة المنافسة في مجموعة تتسم بالقوة والتقارب. 

جزر القمر زامبيا جزر القمر أمام زامبيا منتخب جزر القمر كاس الأمم الإفريقية كأس الأمم الأفريقية 2025

