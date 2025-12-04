الخميس 04 ديسمبر 2025
حوادث

القبض على شاب و3 فتيات لترويجهم للأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد

القبض على شاب و3
القبض على شاب و3 فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب
تمكنت مباحث الآداب من القبض على شاب و3 فتيات بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة لترويجهم ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل الواقعة

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهمين باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم 5 هواتف محمولة، وفحصها أظهر احتوائها على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامى.

الإجراءات القانونية

اعترف المتهمون بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

براءة 4 سيدات من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

وفي واقعة أخرى، قضت محكمة جنح دار السلام ببراءة 4 سيدات من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي وبدون تمييز داخل العاصمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على 4 سيدات في دار السلام ووجهت لهن تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب وبعد تداول عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارا ببراءة المتهمات.

الشيخ زايد مباحث الآداب ضبط متهمين الاعمال المنافية للاداب تطبيقات الهواتف المحمولة النيابة العامة

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

دين ودنيا

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

