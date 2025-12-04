الخميس 04 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط متهم بمحاولة استقطاب فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يحاول استقطاب فتيات لممارسة أعمال منافية للآداب داخل سيارته، وعرض مبالغ مالية عليهن.

خطوات التحريات والضبط

تبين بعد الفحص عدم وجود أي بلاغات سابقة بشأن الواقعة، وتم تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو وضبط قائدها (مقاول – مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة).
أقر المتهم بمحاولته ارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة  الإجراءات القانونية حيال المتهم.

ضبط شابين وسيدة بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب في الشيخ زايد

وفي واقعة اخري تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور بالجيزة.  

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (أحد الأشخاص) باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي")، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.

