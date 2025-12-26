الجمعة 26 ديسمبر 2025
حوادث

حبس متهمين بسرقة دراجات نارية بالمعادي

قررت نيابة المعادي الجزئية حبس شخصين متهمين بسرقة الدراجات النارية في منطقة المعادي وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهمين بسرقة الدراجات النارية في المعادي

وقال المتهمان إنهما كونا تشكيلًا عصابيًّا في ما بينهما تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب “توصيل الأسلاك”.

وأضاف المتهمان أنهما اتخذوا من منطقة المعادي مسرحًا لارتكاب نشاطهم الإجرامي خصوصًا لا أحد يعرف هويتهما لقيامهما بإخفاء ملامحهما.

وتابع المتهمان أنهما نفذا 3 عمليات سرقة من منطقة المعادي ولكنهما سقطا في الأمن، مضيفين بقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلهم.

وكان اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بالقاهرة.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية عدم ورود أي بلاغات رسمية في الواقعة، وتم تحديد وضبط مرتكبي الحادث، وتبين بانهم المتهمان عاطلان – لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة القاهرة.

 وعُثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة في السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. وبإرشادهما، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهما "سيئ النية" عاطل – له معلومات جنائية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

