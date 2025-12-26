تشكيل موقعة أهلي جدة والفتح في دوري روشن

الجمعة 26 ديسمبر 2025
يحل الأهلي السعودي ضيفًا على نظيره الفتح، على ملعب الأخير في مدينة الإحساء، في مباراة يسعى خلالها الراقي لمواصلة المنافسة في المراكز المتقدمة بجدول الترتيب.

وأعلن الألماني  يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، عن التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفتح، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة.

تشكيل الفتح السعودي لمباراة اليوم أمام أهلي جدة 

يخوض نادي أهلي جدة اللقاء في ظل غيابات مؤثرة، حيث يفتقد خدمات الثلاثي إدوارد ميندي، ورياض محرز، وفرانك كيسيه، بعد انضمامهم إلى منتخبات بلدانهم للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يعاني الفتح في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، ما يزيد من أهمية المواجهة لكلا الفريقين.

ويسعي النادي الأهلي السعودي هذا الموسم للحفاظ على نجومه وأعمدته الأساسية، بعد أن أعلن مؤخرًا تجديد عقد مدافعه التركي ميريح ديميرال لمدة 3 مواسم، ليبقى مع الفريق حتى عام 2029 بحثا عن تحقيق مزيد من البطولات

