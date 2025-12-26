تطور قضائي جديد بشأن ولية الأمر المتهمة بدهس الطالبة جنى في الشروق

الجمعة 26 ديسمبر 2025
حجزت محكمة جنح الشروق وبدر، القضية المتهمة فيها ولية أمر بدهس الطالبة جنى، في الشروق، لجلسة 8 يناير 2026 للحكم.

محاكمة المتهمة بدهس الطالبة جنى بالشروق

جدد قاضي المعارضات بالشروق، حبس سيدة متهمة بدهس الطفلة جني بسيارتها أثناء خروجها من المدرسة مما أسفر عن مصرعها في الحال في مدينة الشروق، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة الثانية.

وتسلمت النيابة التحريات المبدئية حول الواقعة وأشارت مبدئيًّا إلى وجود خلافات بين الطفلة المجني عليها ونجل السيدة المتهمة بدهسها قبل الحادث.

ترصد فيتو أقوال المتهمة التي أدلت بها أمام جهات التحقيق في القضية المتهمة بها بدهس الطفلة جني وتحمل  رقم 8257 جنح الشروق، بالسطور التالية.

 

أقوال ولية الأمر المتهمة بدهس الطالبة جنى في الشروق

س_ ما أقوالك في التهمة الموجه إليك بارتكابك واقعة قتل الطفلة جنى دهسًا أسفل عجلات سيارتك للانتقام منها بسبب خلافات مع نجلك ؟ كنتي تقصدين دهس الطفلة؟

ج_لا طبعا..  ما كانش قصدي أخبطها..الفرامل سابت فجأة.. وفعلا كان في خلاف بسيط مع ابني ومعاها لكن ده مالوش علاقة ده قضاء وقدر.

س_  لماذا توقفت لكي تتأكدي أنها سقطت على الأرض بعد الحادث؟

ج_حصل.. كنت مصدومة ومش مصدقة اللي حصل.

س_ هل كان يمكنك تفادي الحادث؟

ج_ أنا فوجئت بنزول الطفلة فجأة والاصطدام بسيارتي حال سيري.

س_ هل قمت باستخدام آلة التنبيه والفرامل؟

ج_ أيوه.

س_ ما حالة الطريق والرؤية؟

ج_سيولة مرورية والرؤية واضحة.

س_ ما هو اتجاهك وقت الحادث؟

ج_ داخل الشروق.

س_ ما سرعتك تقريبًا.

ج_حوالي 20 كم تقريبًا.

س_ما قصدك من أقوالك.

ج_ اتخاذ اللازم قانونًا.

س:_هل لديك أقوال أخرى؟

ج_ لا.
 

مصرع طفلة دهستها سيارة بالشروق

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة طفلة أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن سيارة صدمتها عقب خروجها من المدرسة بمدينة الشروق مما أسفر عن وفاتها.

 

