قرار من النيابة بشأن المتهمين بفيديو الاستعراض بدراجتين ناريتين في حلوان

18 حجم الخط

قررت النيابة العامة التحفظ على قائدي دراجتين ناريتين لقيامهما بأداء حركات استعراضية حال سيرهما بـ مدينة حلوان معرضين حياتهما والمواطنين للخطر، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية.

ضبط قائدي دراجات نارية لأداء حركات استعراضية بحلوان

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدي دراجات نارية بأداء حركات استعراضية حال سيرهما بالقاهرة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات، وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الدراجتين الظاهرتين بمقطع الفيديو وقائديهما (مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان "لا يحملان تراخيص قيادة").

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه فى إطار الاستعراض.

تم التحفظ على الدراجتين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

قائدا سيارتين يؤديان حركات استعراضية بالبحيرة

وفى سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية أثناء سيرهما بأحد الطرق في محافظة البحيرة، ما عرض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارتين الظاهرتين في الفيديو وضبط قائديهما، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوحمص.

وبمواجهتهما، اعترف الطرفان بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهما في زفاف أحد أقاربهما، ما أسفر عن الترويع وتعريض السلامة العامة للخطر.

تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما، لارتكابهما أعمال استعراض غير آمنة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سلامة مستخدمي الطريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.