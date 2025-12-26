الجمعة 26 ديسمبر 2025
حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

أعلن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفراعنة أمام جنوب أفريقيا، في لقاء الفريقين اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025، التي انطلقت فعالياتها في المغرب الأحد الماضي.

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا  

28 لاعبًا في بعثة منتخب مصر إلى المغرب

وتضم قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب 28 لاعبًا، هم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح - مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي - عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

