ضبط عناصر جنائية بتهمة غسل 195 مليون جنيه من تجارة المخدرات والعملات الأجنبية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدة عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية مختلفة.

غسل الأموال من تجارة المخدرات

وتم ضبط 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في تجارة المواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وهمية، شراء عقارات وسيارات، إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



وقُدرت القيمة المالية لأموال غسلها هؤلاء المتهمين بنحو 125 مليون جنيه تقريبًا.



غسل الأموال من النشاط غير المشروع بالنقد الأجنبي

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي منفرد لارتكابه غسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، عن طريق: شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات، وتأسيس شركات لتبييض الأموال.

وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها هذا المتهم بنحو 70 مليون جنيه.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، مع متابعة الجهات المختصة لرصد الأصول المرتبطة بالنشاط الإجرامي وضمان عدم تهريب الأموال أو تحويلها خارج البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.