النقض تشارك في ورشة عمل حول ضوابط تقدير العقوبة بالتعاون مع كلية القانون بالجامعة البريطانية

في إطار تعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، شاركت إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، في تنظيم ورشة عمل متخصصة أمس الثلاثاء، بعنوان «نظام العقوبة في القانون الجنائي المصري مقارنة بالنظام الإنجليزي»، وذلك بالتعاون مع كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر.

وشهدت ورشة العمل حضورًا رفيع المستوى ضم عددًا من قضاة محكمة النقض، وأعضاء المكتب الفني بالمحكمة، وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض، إلى جانب عدد من القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية المختلفة، فضلًا عن نخبة من طلاب كلية القانون بالجامعة البريطانية.

مفهوم السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة والضوابط الحاكمة

وتناولت جلسات الورشة، التي أدار مناقشاتها الدكتور إبراهيم سلامة عميد كلية القانون، مفهوم السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة، والضوابط الحاكمة لممارستها في الجنايات والجنح، ودور محكمة النقض في بسط رقابتها على هذه السلطة، وذلك في إطار دراسة مقارنة مع النظام القضائي الإنجليزي.

وقد اتسمت ورشة العمل بثراء الطروحات وتفاعل المشاركين، بما عكس أهمية الموضوع محل النقاش، وأبرز الدور الحيوي للتكامل بين السلطة القضائية والمؤسسات الأكاديمية في دعم البحث القانوني وتبادل الخبرات.

