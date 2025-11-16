استجابة فورية من الأجهزة الأمنية لإنقاذ سيدة عاجزة بالمعادي

18 حجم الخط

استجابت أجهزة الأمن بالقاهرة لاستغاثة سيدة عاجزة ومساعدتها لنقلها إلى المستشفى بمنطقة المعادي.

جاء ذلك في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على سرعة التعامل مع البلاغات الطارئة، استجابت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة المعادى فور تلقيها استغاثة من إحدى السيدات غير قادرة على الحركة، تطلب فيها المساعدة لنقلها لتلقي العلاج.

على الفور، قام رجال الأمن بنقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالاستجابة الفورية وسرعة التعامل مع البلاغ.

