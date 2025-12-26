الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق بعزبة بخيت بمنشية ناصر

الحريق، فيتو
الحريق، فيتو
18 حجم الخط

انتدبت نيابة منشأة ناصر المعمل الجنائي لبيان سبب حريق هائل بعزبة بخيت بمنطقة منشية ناصر، بالقرب من قسم الشرطة، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وأظهر مقطع فيديو اشتعال النيران بسبب الألعاب النارية، ما أدى إلى اشتعال غية حمام، وسط حالة من الذعر في المنطقة عزبة بخيت بمنشأة ناصر.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية التي فرضت كردونًا أمنيًّا بمحيط المكان لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، ونجحت في محاصرة الحريق وإخماده، وبدأ رجال الإطفاء أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عزبة بخيت منشية ناصر نيابة منشأة ناصر الحماية المدنية

مواد متعلقة

قرار من النيابة بشأن المتهمين بفيديو الاستعراض بدراجتين ناريتين في حلوان

تأييد حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة

النقض تحدد أولى جلسات طعن عمرو دياب في واقعة صفع شاب في إحدى حفلاته

بعد قليل، محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة

النقض تشارك في ورشة عمل حول ضوابط تقدير العقوبة بالتعاون مع كلية القانون بالجامعة البريطانية

تأجيل طعن مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في الرحاب

حيثيات حكم النقض: أعمال غادة والي في مترو كلية البنات تقليد وليست اقتباسًا

بعد قليل، نظر جلسة محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

الأكثر قراءة

الدور الإقليمي في إعادة تشكيل النظام الدولي المعاصر

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم وانخفاض الليمون لأول مرة منذ شهر

تهاوي الصغرى بالمحافظات، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

الإمارات ترحب بالجهود السعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن

رابط الموقع الإلكتروني المعتمد لشراء تذاكر المتحف المصري الكبير

بحوث الإسكان والبناء يواصل ريادته العالمية في اختبارات الخط الرابع للمترو

شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل

محمد سيد طنطاوي يوضح حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة

خدمات

المزيد

كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟

هل تتيح بطاقة بلاتينيوم خصم عند التسوق في أماكن خارجية؟

4 جنيهات في البلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025

الريال العماني يسجل 123.81 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة

تفسير حلم رؤية المجوهرات في المنام وعلاقتها بالحصول على مبلغ مالي كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads