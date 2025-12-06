القبض على قائد سيارة دهس شابا بالمعادي

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة دهس شاب أثناء استقلاله دراجة نارية في منطقة المعادى، مما أسفر عن مصرعه.

حادث تصادم سيارة بدراجة نارية بالمعادي

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنطقة المعادي، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع شاب دهسته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

التحفظ على كاميرات مراقبة لضبط متهم دهس شخصا ولاذ بالفرار في بولاق الدكرور

وفي سياق آخر، تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جهودها لضبط قائد سيارة ملاكي متهم بصدم شخص أثناء عبوره للطريق في بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ولذا بالفرار من خلال التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الحادث ومناقشة شهود العيان وفريق بحث لجمع التحريات والمعلومات، بينما نقل المتوفى إلى المستشفى.

وتلقت غرف عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق في بولاق الدكرور، مفاده وجود حادث، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة ملاكى مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتوفى، وتم نقله إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

