الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل طعن مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في الرحاب

قررت محكمة النقض، تأجيل الطعن المقدم من  مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها في منطقة الرحاب بالقاهرة الجديدة، على حكم سجنها 15 سنة، لجلسة 8 أبريل المقبل.

كانت  محكمة جنايات القاهرة عاقبت المتهمة بقتل ابنتها، بالسجن 15 سنة، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إنها استقر فى يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ومما دار بشأنها بالجلسات تتحصل فى زواج المتهمة من مهندس مصري، وأقامت معه بالقاهرة ورزقت منه بالطفلة المجنى عليها، وأن المتهمة قد أوعز لها شيطانها ودلها تفكيرها الأثم إلى قتل نجلتها التى لم يتجاوز عمرها عامان دون ذنب قد ارتكبته أو إثم قد اقترفته.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.

وأكدت المتهمة في أمر الإحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة، وكانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم.

