الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم: انفصال شريف سلامة عن داليا مصطفى وطلاق لميس الحديدي وعمرو أديب.. عدد حلقات مسلسل سنجل ماذر فاذر.. تكدس مروري في الرياض بسبب حفل تامر عاشور

عمرو أديب ولميس الحديدي،
عمرو أديب ولميس الحديدي، فيتو
18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها انفصال الفنان شريف مصطفى وزوجته داليا مصطفى.

 

وجاءت أهم الأخبار كالتالي: 

انفصال شريف سلامة عن داليا مصطفى رسميا

انفصل الفنان شريف سلامة عن زوجته الفنانة داليا مصطفى، رسميًا، بعد زواج استمر أكثر من 21 عامًا.


انفصال لميس الحديدي وعمرو أديب

اعلن رسميًا انفصال الإعلامية لميس الحديدي عن الإعلامي عمرو أديب بعد زواج استمر أكثر من 25 عامًا، وذلك دون أي تصريحات حتي الآن من الطرفين.

 

بطولة ريهام عبد الغفور، تعرف على عدد حلقات مسلسل سنجل ماذر فاذر

لفت سنجل ماذر فاذر الأنظار منذ بدء عرضه على منصة شاهد، وتمكن سريعًا من تحقيق نجاح كبير بين الجمهور، بفضل قصته القريبة من الواقع وطريقته الخفيفة في تناول شكل الحياة ما بعد الطلاق وتحديات تربية الأطفال مما جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي.


 

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

طرح المطرب مصطفى شوقي أغنيته الجديدة «اللي ما يتسمّوا» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وعلى عدد من المنصات الموسيقية الرقمية، في تعاون جديد مع المنتج ريتشارد الحاج

 

 

برومو مسلسل "لعبة وقلبت بجد" المقرر عرضه قريبًا على dmc

 أطلقت قناة "dmc" البرومو الرسمي لمسلسل "لعبة وقلبت بجد"، من بطولة أحمد زاهر ومجموعة من النجوم والمقرر عرضه قريبًا على شاشتها.


 

تكدس مروري في الرياض بسبب حفل تامر عاشور

شهدت شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية تكدسا مروريا بسبب حفل تامر عاشور الذي من المفترض انطلاقه الليلة ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

صالات العرض تستقبل فيلمين جديدين بداية الأسبوع المقبل

تستقبل صالات العرض السينمائي بداية الأسبوع المقبل عرضين خاص لفيلمين من أقوى أفلام موسم رأس السنة، وهما “الملحد” و"إن غاب القط".


تعرف على فريق عمل ألبوم محمد فؤاد الجديد وتفاصيل أبرز الأغاني

يواصل النجم محمد فؤاد العمل على ألبومه الجديد في أحد الاستديوهات تمهيدا لطرحه قريبا على منصات الموسيقى بعد غياب عن الجمهور.


موعد حفل تكريم الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في نسختها الـ 21

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن موعد حفلها السنوي لتكريم الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الحادية والعشرين، والمقرر إقامته يوم الخميس 8 يناير 2026 في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمرو أديب لميس الحديدي شريف سلامة داليا مصطفي الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

انفصال لميس الحديدي وعمرو أديب

الأكثر قراءة

بعد زواج استمر 25 عامًا، كيف انتهت قصة حب عمرو أديب ولميس الحديدي؟

حالة الطقس غدا الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

مريم الباجوري تكشف كواليس مثيرة عن مسلسل ميد تيرم

بعد واقعة ريهام عبد الغفور، عقوبة التصوير بدون إذن الشخص في القانون

الأهلي يقترب من صفقة أفيميكو بولولو

اتحاد طنجة: عودة عبد الحميد معالي قانونية وننتظر قرار فيفا في شكوانا ضد الزمالك

أسعار الخردة بختام تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025

حكومة الدبيبة: سيتم إرسال الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى هذه الدولة لتحليله

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.81 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار يسجل 11600 ليرة في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير والمال الكثير

دعاء صلاة الفجر للزواج بالشخص المناسب

هل شرب مشروبات الطاقة حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads