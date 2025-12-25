أخبار الفن اليوم: انفصال شريف سلامة عن داليا مصطفى وطلاق لميس الحديدي وعمرو أديب.. عدد حلقات مسلسل سنجل ماذر فاذر.. تكدس مروري في الرياض بسبب حفل تامر عاشور

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها انفصال الفنان شريف مصطفى وزوجته داليا مصطفى.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

انفصل الفنان شريف سلامة عن زوجته الفنانة داليا مصطفى، رسميًا، بعد زواج استمر أكثر من 21 عامًا.

اعلن رسميًا انفصال الإعلامية لميس الحديدي عن الإعلامي عمرو أديب بعد زواج استمر أكثر من 25 عامًا، وذلك دون أي تصريحات حتي الآن من الطرفين.

لفت سنجل ماذر فاذر الأنظار منذ بدء عرضه على منصة شاهد، وتمكن سريعًا من تحقيق نجاح كبير بين الجمهور، بفضل قصته القريبة من الواقع وطريقته الخفيفة في تناول شكل الحياة ما بعد الطلاق وتحديات تربية الأطفال مما جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي.





طرح المطرب مصطفى شوقي أغنيته الجديدة «اللي ما يتسمّوا» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وعلى عدد من المنصات الموسيقية الرقمية، في تعاون جديد مع المنتج ريتشارد الحاج.

أطلقت قناة "dmc" البرومو الرسمي لمسلسل "لعبة وقلبت بجد"، من بطولة أحمد زاهر ومجموعة من النجوم والمقرر عرضه قريبًا على شاشتها.





شهدت شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية تكدسا مروريا بسبب حفل تامر عاشور الذي من المفترض انطلاقه الليلة ضمن فعاليات موسم الرياض.

تستقبل صالات العرض السينمائي بداية الأسبوع المقبل عرضين خاص لفيلمين من أقوى أفلام موسم رأس السنة، وهما “الملحد” و"إن غاب القط".

يواصل النجم محمد فؤاد العمل على ألبومه الجديد في أحد الاستديوهات تمهيدا لطرحه قريبا على منصات الموسيقى بعد غياب عن الجمهور.

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن موعد حفلها السنوي لتكريم الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الحادية والعشرين، والمقرر إقامته يوم الخميس 8 يناير 2026 في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

