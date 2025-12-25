أخبار الفن اليوم: انفصال شريف سلامة عن داليا مصطفى وطلاق لميس الحديدي وعمرو أديب.. عدد حلقات مسلسل سنجل ماذر فاذر.. تكدس مروري في الرياض بسبب حفل تامر عاشور
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم الخميس، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها انفصال الفنان شريف مصطفى وزوجته داليا مصطفى.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
انفصال شريف سلامة عن داليا مصطفى رسميا
انفصل الفنان شريف سلامة عن زوجته الفنانة داليا مصطفى، رسميًا، بعد زواج استمر أكثر من 21 عامًا.
انفصال لميس الحديدي وعمرو أديب
اعلن رسميًا انفصال الإعلامية لميس الحديدي عن الإعلامي عمرو أديب بعد زواج استمر أكثر من 25 عامًا، وذلك دون أي تصريحات حتي الآن من الطرفين.
بطولة ريهام عبد الغفور، تعرف على عدد حلقات مسلسل سنجل ماذر فاذر
لفت سنجل ماذر فاذر الأنظار منذ بدء عرضه على منصة شاهد، وتمكن سريعًا من تحقيق نجاح كبير بين الجمهور، بفضل قصته القريبة من الواقع وطريقته الخفيفة في تناول شكل الحياة ما بعد الطلاق وتحديات تربية الأطفال مما جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج
طرح المطرب مصطفى شوقي أغنيته الجديدة «اللي ما يتسمّوا» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وعلى عدد من المنصات الموسيقية الرقمية، في تعاون جديد مع المنتج ريتشارد الحاج.
برومو مسلسل "لعبة وقلبت بجد" المقرر عرضه قريبًا على dmc
أطلقت قناة "dmc" البرومو الرسمي لمسلسل "لعبة وقلبت بجد"، من بطولة أحمد زاهر ومجموعة من النجوم والمقرر عرضه قريبًا على شاشتها.
تكدس مروري في الرياض بسبب حفل تامر عاشور
شهدت شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية تكدسا مروريا بسبب حفل تامر عاشور الذي من المفترض انطلاقه الليلة ضمن فعاليات موسم الرياض.
صالات العرض تستقبل فيلمين جديدين بداية الأسبوع المقبل
تستقبل صالات العرض السينمائي بداية الأسبوع المقبل عرضين خاص لفيلمين من أقوى أفلام موسم رأس السنة، وهما “الملحد” و"إن غاب القط".
تعرف على فريق عمل ألبوم محمد فؤاد الجديد وتفاصيل أبرز الأغاني
يواصل النجم محمد فؤاد العمل على ألبومه الجديد في أحد الاستديوهات تمهيدا لطرحه قريبا على منصات الموسيقى بعد غياب عن الجمهور.
موعد حفل تكريم الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في نسختها الـ 21
أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن موعد حفلها السنوي لتكريم الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها الحادية والعشرين، والمقرر إقامته يوم الخميس 8 يناير 2026 في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
