انفصال لميس الحديدي وعمرو أديب

ثقافة وفنون

اعلن رسميًا انفصال الإعلامية لميس الحديدي عن الإعلامي عمرو أديب بعد زواج استمر  أكثر من 25 عامًا، وذلك دون أي تصريحات حتي الآن من الطرفين.

وكان آخر ظهور للإعلاميين معا في حفل خطوبة نجلهما نور الذي اقتصر على أفراد الأسرة وعدد محدود من المقربين، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وخلال فترة ارتباطهما التي بدأت منذ عام 1999..ظلت علاقتهما الشخصية بعيدًا عن الأضواء وأحاطاها بحالة من السرية والكتمان.

وكانت الفترة الماضية شهدت تسريبات قوية عن اقتراب انفصال الإعلاميين البارزين، عقب احتفالهما بخطوبة نجلهما نور، ولكن دون تأكيد أو نفي من أي من الجانبين.

ويعتبر عمرو أديب ولميس الحديدي من أكثر الإعلاميين انتشارا وحضورا في برامج التوك شو خلال السنوات الماضية، وحققا نجاجحات متتالية.

وفي وقت سابق..أطلقت لميس الحديدي برنامجها الجديد عبر قناة النهار الفضائية. وبررت الحديدي اختيار اسم “الصورة” لبرنامجها الجديد بأن الحياة بعد غزو السوشيال ميديا أصبحت مجموعة من الصور، وأنها سوف تسعى مع فريق البرنامج إلى استكشاف ما وراء هذا الصور واستبيان حقيقتها.

فيما أثار عمرو أديب حالة من الغضب في الشارع الفني مؤخرا بعد هجومه على الفنان الكبير محمد صبحي؛ على خلفية انتقاد الأخير لفيلم “الست” الذي يتناول سيرة كوكب الشرق أم كلثوم، وسط ما يتردد حول الفيلم بأنه يحوى إساءات ومغالطات تمس الصورة الذهنية لسيدة الغناء العربي.

 

