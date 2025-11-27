بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي، ماستر كلاس للمخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم

18 حجم الخط

نظم مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة في دورته الثانية، مساء اليوم، ماستر كلاس للمخرج محمد حماد، وذلك ضمن فعاليات المهرجان، وبحضور عدد كبير من الجمهور والطلاب.



وشهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة من الوسط الفني، من بينهم: المخرج هاني لاشين رئيس المهرجان، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، بالإضافة إلى مجموعة من الطلبة والطالبات المهتمين بالفن السابع.



وبدأ المخرج محمد حماد الماستر كلاس بتوجيه تساؤل للطلاب حول سبب اهتمامهم بالحضور، حيث أكد البعض منهم شغفهم بالتمثيل في المسرح الجامعي وتقديم الاسكتشات التمثيلية.

وتناول «حماد» خلال اللقاء شرحًا مبسطًا لآليات كتابة السيناريو، وطريقة اختيار الحكي المناسب للأحداث، وكيفية رسم الشخصيات، كما تحدث عن أهمية دور المخرج داخل العمل الفني والوظائف التي يضطلع بها داخل اللوكيشن.

كما دارت جلسة نقاشية بين المخرج محمد حماد والحضور حول صناعة الفيلم منذ مرحلة السيناريو المكتوب وحتى ظهور الصورة النهائية على الشاشة، مرورًا بتصوير المشاهد بعدة لقطات، وتجميعها، والبناء التصاعدي للأحداث.

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة عن أسماء المكرَّمين في الدورة الثانية من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري بمدينة الفيوم

اختارت إدارة المهرجان المخرج الكبير علي بدرخان على رأس قائمة المكرَّمين هذا العام، باعتباره أحد أهم مخرجي السينما المصرية، و"ابن محافظة الفيوم" عُرف بدرخان بشغفه العميق بالسينما حتى لُقّب بـ"عاشق السينما"، وقدّم مجموعة من الأعمال التي أصبحت علامات بارزة في تاريخ الفن المصري، من بينها:



"الحب الذي كان"، "الكرنك"، "شفيقة ومتولي"، "أهل القمة"، "الراعي والنساء"، "الرجل الثالث".

كما تكرم إدارة المهرجان السيناريست والمنتج الدكتور مدحت العدل خلال حفل الافتتاح، تقديرًا لمسيرته الغنية في السينما المصرية، حيث كتب عددًا من الأفلام الشهيرة مثل:



"قشر البندق"، "إشارة مرور"، "البطل"، "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "همام في أمستردام" وغيرها، ويأتي التكريم أيضًا لدوره البارز في دعم المواهب الشابة في السينما والمسرح، بالإضافة إلى إسهاماته الشعرية في عدد من الأعمال الفنية.

وتشهد الدورة الثانية للمهرجان تكريم الفنانة داليا مصطفى تقديرًا لإسهاماتها الفنية على مدار السنوات الماضية، كما اختارت إدارة المهرجان الفنانة ميران عبد الوارث كوجه صاعد، استمرارًا لتقليد بدأته منذ الدورة الأولى لدعم المواهب الشبابية الواعدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.