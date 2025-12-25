صالات العرض تستقبل فيلمين جديدين بداية الأسبوع المقبل

18 حجم الخط

تستقبل صالات العرض السينمائي بداية الأسبوع المقبل عرضين خاص لفيلمين من أقوى أفلام موسم رأس السنة، وهما “الملحد” و"إن غاب القط".

تفاصيل فيلم الملحد

يحتفل أبطال فيلم الملحد بالعرض الخاص للعمل يوم السبت المقبل الموافق 27 ديسمبر الجاري.

فيلم "الملحد" بطولة الفنان أحمد حاتم يدخل إلى موسم رأس السنة، بعد سلسلة من التأجيلات خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد قرار محكمة القضاء الإداري الذي صدر مؤخرًا برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص فيلم "الملحد".

ويُعرض فيلم "الملحد" في دور العرض السينمائية المصرية يوم 31 ديسمبر الجاري، وتدور الأحداث في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

يُذكر أن فيلم "الملحد" يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد حاتم، ومحمود حميدة، وشيرين رضا، ونجلاء بدر، وتارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل

تفاصيل فيلم إن غاب القط

كما يحتفل أبطال فيلم إن غاب القط أيضا بالعرض الخاص للعمل يوم الأحد المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري في الشيخ زايد.

تدور أحداث فيلم "إن غاب القط" حول زين أستاذ تاريخ الفن بالجامعة الأمريكية، يعيش حياة هادئة ومملة بعض الشيء، إلى أن يظهر زياد اللص الأسطوري المعروف عالميًا بلقب القط، التشابه بينهما يورّط زين في مواقف خطيرة وكوميدية، خصوصًا عندما تتولى خطيبته هند مهمة ترميم لوحة شهيرة، ويقرر القط سرقتها.

وتشهد أحداث فيلم "إن غاب القط" قصة حب بين محمد شاهين وأسماء جلال، المشاركين في بطولة العمل، كما يتعرضان للعديد من المواقف، ويتدخل آسر ياسين لحل الأزمة بينهما.

فيلم "إن غاب القط" يضم مجموعة مميزة من النجوم، بجانب آسر ياسين وكارمن بصيبص، ومنهم أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.