الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أبطال وصناع مسرحية أم كلثوم ضيوف لميس الحديدي في "الصورة" غدا

مسرحية أم كلثوم،
مسرحية أم كلثوم، فيتو
18 حجم الخط

تستضيف الإعلامية  لميس الحديدي طاقم عمل مسرحية دايبين في صوت الست  "أم كلثوم" في حلقة الغد الإثنين من برنامج “الصورة” الذي تقدمه على شاشة قناة النهار.

 

ومسرحية دايبين في صوت الست هي أول مسرحية ميوزيكال يتم إنتاجها عنها، وتضم عددًا كبيرًا من الكوادر الشبابية.

 

ويحل ضيفا على حلقة الغد طاقم عمل ونجوم المسرحية بداية من الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، والفنانة الصاعدة أسماء الجمل التي أدت شخصية أم كلثوم، والفنان أحمد علي الحجار الذي أدى شخصية الموسيقار محمد عبد الوهاب.

 

العرض الخاص للمسرحية

وفي وقت سابق احتفل صناع مسرحية “دايبين في صوت الست” بالعرض الخاص للمسرحية بأحد الفنادق الكبرى بمدينة أكتوبر بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسياسة.

 

وكان في مقدمة الحضور الوزير خالد عبد الغفار وزير الصحة، كما حضر العرض كل من: الفنانة يسرا وهالة سرحان ومصطفي قمر ونجله وعمرو عبد العزيز، وحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير، والوزير عمرو طلعت وزير الاتصالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسرحية أم كلثوم أبطال مسرحية أم كلثوم لميس الحديدي الاعلامية لميس الحديدي برنامج الصورة قناة النهار

مواد متعلقة

ريهام عبد الغفور تدعم منى زكي: إن شاء الله تفاجئنا وتدهشنا وتبهرنا بفيلم الست

تعرف على شخصية كريم عبد العزيز في فيلم "الست" لـ منى زكي

شاهد، البرومو الرسمي لفيلم الست بطولة منى زكي

بتقطع من جوايا، لميس الحديدي تحبس دموعها أثناء مناقشة واقعة أطفال مدرسة سيدز (فيديو)

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين إشبيلية وريال بيتيس في الشوط الأول

توقف مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني بسبب شغب الجماهير

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

الدوري الإسباني، جيرونا يتقدم على ريال مدريد بهدف أوناحي بالشوط الأول

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يفوز على وست هام بثنائية (فيديو)

تفاصيل جديدة في واقعة إطلاق رئيس محكمة بالاسكندرية النار على نفسه

رئيس محكمة ينهي حياته في الإسكندرية بإطلاق النار علي نفسه

كأس مصر، تعادل سلبي بين إنبي والمقاولون في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: الانتهاء من أعمال تطوير 839 مزلقانا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخنفساء في المنام وعلاقتها بمناسبات سعيدة قادمة

اختلف فيه الفقهاء، حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم

الإفتاء توضح حكم اختراق الهاكر لحسابات المعتدين على الناس

المزيد
الجريدة الرسمية