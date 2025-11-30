أبطال وصناع مسرحية أم كلثوم ضيوف لميس الحديدي في "الصورة" غدا

18 حجم الخط

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي طاقم عمل مسرحية دايبين في صوت الست "أم كلثوم" في حلقة الغد الإثنين من برنامج “الصورة” الذي تقدمه على شاشة قناة النهار.

ومسرحية دايبين في صوت الست هي أول مسرحية ميوزيكال يتم إنتاجها عنها، وتضم عددًا كبيرًا من الكوادر الشبابية.

ويحل ضيفا على حلقة الغد طاقم عمل ونجوم المسرحية بداية من الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، والفنانة الصاعدة أسماء الجمل التي أدت شخصية أم كلثوم، والفنان أحمد علي الحجار الذي أدى شخصية الموسيقار محمد عبد الوهاب.

العرض الخاص للمسرحية

وفي وقت سابق احتفل صناع مسرحية “دايبين في صوت الست” بالعرض الخاص للمسرحية بأحد الفنادق الكبرى بمدينة أكتوبر بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسياسة.

وكان في مقدمة الحضور الوزير خالد عبد الغفار وزير الصحة، كما حضر العرض كل من: الفنانة يسرا وهالة سرحان ومصطفي قمر ونجله وعمرو عبد العزيز، وحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير، والوزير عمرو طلعت وزير الاتصالات.

