فارس يكشف تفاصيل عودته للغناء بالتعاون مع ريتشارد الحاج

تعاقد المطرب فارس مع المنتج ريتشارد الحاج، ليعود بعد غياب للساحة الفنية، من خلال إنتاج أعمال جديدة، وتوزيعها على مختلف المنصات الرقمية، وتوثيق أغانيه، ومواقع التواصل الاجتماعي، وقنوات يوتيوب، في خطوة تهدف إلى حفظ مكتبته الموسيقي ونشره على نطاق أوسع.

ويأتي هذا التعاون بالتزامن مع إعداد فارس لخطة إنتاجية جديدة يقدم من خلالها أعمالًا موسيقية وفنية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه تحدث فارس عن ذلك الخطوة قائلًا: "يشرفني التعاون مع ريتشارد الحاج، وأتمنى نحقق نجاح في أول تعاون يجمعنا، وسوف يقوم بإدارة وتنظيم المحتوى والأغاني التي طرحتها طوال مشواري، مع إنتاج أغاني جديدة".

وعن غيابه لفترة طويلة أكد: "كان لعدة أسباب لن أخوض فيها حاليًا، لكنه متعددة، والمهم هو عودتي مرة أخرى للغناء، وبالفعل سوف أطرح أغنية جديدة في رأس السنة نهاية ديسمبر المقبل، من كلمات عادل سلامة وألحان أحمد محيي، وتوزيع سادو.

وأوضح: "الجمهور بات مثقف ويدرك المطرب والموسيقى الجيدة، واصبح قادر على فرز المزيكا وبالفعل تقلصت وتراجعت الكثير من الأغاني والأصوات غير الجيدة في الشهور الماضية، وهناك الكثير من الأغاني والأصوات الرائعة على الساحة حاليًا".

بينما أكد ريتشارد الحاج قائلًا: " فخور بالتعاون مع فارس، كونه أحد الرموز في تاريخ الموسيقى المصرية في فترة التسعينيات، صاحب صوت وموهبة عظيمة تستحق أن تستمر، مطرب موهوب مميز في اختياراته، ويتمتع بجماهيرية عريضة".

