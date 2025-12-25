الخميس 25 ديسمبر 2025
تكدس مروري في الرياض بسبب حفل تامر عاشور

شوارع الرياض
شوارع الرياض
شهدت شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية تكدسا مروريا بسبب حفل تامر عاشور الذي من المفترض انطلاقه الليلة ضمن فعاليات موسم الرياض.

حفل تامر عاشور في موسم الرياض 

ويبدأ حفل تامر عاشور في تمام الساعة 10 ويذاع الحفل على شاشة Mbc مصر بث مباشر ومنصة شاهد. 

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور خلال الحفل باقة كبيرة من الأغاني التي تحظى بشعبية كبيرة ويتفاعل معها الجمهور علي المسرح. 

كما يحيي النجم تامر عاشور، حفلا غنائيا يوم 9 يناير من العام الجديد في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعد إحيائه مؤخرا مجموعة حفلات غنائية.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور أسعار التذاكر وبدأت من 2500 جنيه وحتى 8000 جنيه. 

ومن المفترض، أن يقدم تامر عاشور خلال حفله المقبلة عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى غنائه ألبوم “ياه”.

