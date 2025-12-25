تعرف على فريق عمل ألبوم محمد فؤاد الجديد وتفاصيل أبرز الأغاني

18 حجم الخط

يواصل النجم محمد فؤاد العمل على ألبومه الجديد في أحد الاستديوهات تمهيدا لطرحه قريبا على منصات الموسيقي بعد غياب عن الجمهور.

ألبوم محمد فؤاد الجديد

ويتنوع ألبوم محمد فؤاد الجديد بين الدراما والرومانسي، ويتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقين ومن أبرزهم خالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد شكري، وأحمد زعيم وفارس فهمي ووليد سعد ونابلسي وعمرو الخضري وأحمد أمين، بالإضافة إلي مصطفي رؤوف وماهر صلاح.

أما عن أسامي أغنيات ألبوم محمد فؤاد الجديد فهو يضم عدد من الأغاني وأبرزهم، لو، حجات وحجات، البيت ساكت، كفاية غربة في عينيكي

ولد محمد فؤاد في 20 ديسمبر 1961 بمدينة الإسماعيلية، ونشأ في حي عين شمس الذي صاغ وعيه الفني وشخصيته، وما زال يعتبره بيته الأول حتى اليوم. عاش وسط أسرة كبيرة، وتأثر بالغناء الأصيل لأيقونات الفن العربي مثل عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وأم كلثوم، كما ترك استشهاد شقيقه الأكبر إبراهيم في حرب 1967 أثرًا عميقًا في شخصيته، ما انعكس على حسه الوطني ومواقفه الصريحة.

انطلقت مسيرته الاحترافية بالصدفة عام 1982 عندما اكتشفه الفنان عزت أبو عوف وضمه إلى فرقة «فور إم». وفي 1983، أصدر أول ألبوماته بعنوان «في السكة»، ليعلن ميلاد نجم يحمل هوية مختلفة عن السائد في الغناء المصري. توالت بعدها نجاحاته بألبومات شهيرة مثل «خفة دمه»، «إسألي»، «شيكا بيكا»، «الحب الحقيقي» و«ولا نص كلمة».

أعمال محمد فؤاد

ولم يقتصر تميز محمد فؤاد على الغناء، بل خاض تجارب تمثيلية لافتة، قدم من خلالها أفلامًا مثل «إشارة مرور» و«إسماعيلية رايح جاي»، ومسلسلات مثل «إمام الدعاة» و«الضاهر»، إلى جانب تترات مسلسلات تركت أثرًا واسعًا لدى الجمهور.

