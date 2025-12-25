الخميس 25 ديسمبر 2025
مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

طرح المطرب مصطفى شوقي أغنيته الجديدة «اللي ما يتسمّوا» عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، وعلى عدد من المنصات الموسيقية الرقمية، في تعاون جديد مع المنتج ريتشارد الحاج

 

أغنية «اللي ما يتسمّوا» تأتي في إطار إيقاعي راقص يميل إلى البهجة والطاقة الإيجابية، وهي من كلمات وألحان مصطفى شوقي، وتقدم تجربة موسيقية تعتمد على الإيقاع السريع.

 

مصطفى شوقي

 

من جانبه تحدث مصطفى شوقي أن الأغنية تمثل امتدادًا لبحثه الدائم عن مسارات غنائية مختلفة، مشيرًا إلى حرصه على تقديم أفكار وكلمات وألحان غير تقليدية، بعيدًا عن الأنماط السائدة في السوق الغنائي حاليًا، مع الحفاظ على بساطة الفكرة وقربها من الجمهور.

 

وأضاف أن «اللي ما يتسمّوا» تنتمي إلى اتجاه موسيقي مختلف، ويتمنى أن تنال إعجاب الناس وتحقق تفاعلًا كبيرًا.

 

تقول كلمات أغنية اللي ما يتسموا: «اللي ما يتسمّوا اتسمّوا، اللي ما يتسمّوا عشان فاضيين، اللي ما يتسمّوا اتسمّوا، اللي ما يتسمّوا عشان ناقصين، اه ياباشا يامتقسم قسم، على الطبلة اتمايل واتبسم، على حبك ياسلام، على حبك ياسلام».

 

يذكر مصطفى شوقي قد طرح مؤخرًا أغنية «مجاريح»، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع مايكل جمال، وحققت تفاعلًا ملحوظًا وقت طرحها على المنصات الرقمية.

