بطولة ريهام عبد الغفور، تعرف على عدد حلقات مسلسل سنجل ماذر فاذر

18 حجم الخط

لفت سنجل ماذر فاذر الأنظار منذ بدء عرضه على منصة شاهد، وتمكن سريعًا من تحقيق نجاح كبير بين الجمهور، بفضل قصته القريبة من الواقع وطريقته الخفيفة في تناول شكل الحياة ما بعد الطلاق وتحديات تربية الأطفال مما جعله حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

فـمسلسل سنجل ماذر فاذر ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الإنسانية ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، وتتشابك خلاله قصص الحب والطموح والخذلان، حيث تتقاطع حكايات مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحب والحياة، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتحديات الواقع.

ومع تتابع الحلقات بدأ الجمهور في البحث عن كل تفاصيل مسلسل سنجل ماذر فاذر خاصة عدد حلقاته.

عدد حلقات مسلسل سنجل ماذر فاذر

وينتمي المسلسل إلى فئة الأعمال القصيرة، حيث أنه مكون فقط من 15 حلقة فقط، وهو ما يجعل الأحداث مكثفة وبعيدة تمامًا عن الملل.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.

ويدور المسلسل حول الحياة وضغوطها اليومية وكيف يمكن أن تنعكس هذه الضغوط على قرارات الأفراد وعلاقاتهم، كما يسلط الضوء على تأثير الطلاق على الأطفال وما يتركه من تغييرات نفسية واجتماعية لديهم، مع طرح فكرة أن الإنسان رغم الألم يستطيع البدء من جديد وبناء حياة مختلفة أكثر نضجًا وتفاهمًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.