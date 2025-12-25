انفصال شريف سلامة عن داليا مصطفى رسميا

18 حجم الخط

انفصل الفنان شريف سلامة عن زوجته الفنانة داليا مصطفى، رسميًا، بعد زواج استمر أكثر من 21 عامًا.

وكشف مصدر مقرب من شريف في تصريحات لـ فيتو، أن الانفصال وقع رسميًا منذ أيام، بعدما اتفق الطرفان على كافة التفاصيل الخاصة بهما “بالتراضي”، دون وقوع أية أزمات.

وأضاف المصدر أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن الزوجان قد انفصلا رسميا، رغم وجود خلافات كثيرة بينهما، والتي انتهت بقرارهما النهائي بالطلاق.

على جانب آخر يشارك الفنان شريف سلامة مع الفنانة ريهام عبد الغفور، في بطولة مسلسل “سنجل ماذر فاذر”، والذي يعرض على منصة منصة شاهد .

ويجسد شريف سلامة شخصية تحمل نفس اسمه، ويعيش في القاهرة، ويعمل مدير أعمال لإحدى النجمات والتي تدعى نينا.

شريف منفصل ولديه ابن، ويبحث عن شريكة حياة تستطيع تفهم طبيعة عمله وظروفه الصعبة، وتتضمن اهتماماته المشاهير والحفلات والموسيقى والسينما والمسرح.

وتقدم ريهام شخصية سلمى وهي تعمل منظمة مناسبات وتقيم في القاهرة وهي منفصلة ولديها ابن، وتبحث عن شريك يحبها ويقدر ظروف حياتها ومسؤولياتها، ومن اهتماماتها الرياضة، والحفلات والموسيقى والعائلة والأطفال.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.

