الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد أنور ينتهي من تصوير دوره بمسلسل "سنجل ماذر فاذر"

محمد أنور
محمد أنور

انتهى الفنان محمد أنور من تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل “سنجل ماذر فاذر”، حيث يشارك كضيف شرف بشخصية كوميدية ضمن مشاهد إحدى حلقات المسلسل، الذي من المفترض أن يعرض خلال أيام عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل “سنجل ماذر فاذر"، تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي ‘ اجتماعي، وتجسد خلاله الفنانة ريهام عبد الغفور شخصية منظمة حفلات، أما شريف سلامة فيظهر بدور مؤلف مغمور، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح، ويشارك فيه أيضا كل من هنادي مهنا، ومحمد كيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان.

العمل يجمع ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، بعد أن اجتمعا معا في عدة أعمال منها مسلسلي رمضان كريم عام 2017، والخطيئة الذي عرض في 2014.

