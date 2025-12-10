تفاصيل شخصية ريهام عبد الغفور وشريف سلامة في "سنجل ماذر فاذر"

18 حجم الخط

ينتظر عشاق الدراما المصرية عملا جديدا سيعرض خلال الشهر الجاري على منصة شاهد وهو مسلسل سنجل ماذر فاذر.

وبجسد الفنان شريف سلامة والفنانة ريهام عبد الغفور دور البطولة في العمل المنتظر، وتقدم ريهام شخصية سلمى وهي تعمل منظمة مناسبات وتقيم في القاهرة وهي منفصلة ولديها ابن، وتبحث عن شريك يحبها ويقدر ظروف حياتها ومسؤولياتها، ومن اهتماماتها الرياضة، والحفلات والموسيقى والعائلة والأطفال.

أما شريف سلامة فيجسد شخصية تحمل نفس اسمه، وهو يعيش في القاهرة، ويعمل مدير أعمال لإحدى النجمات والتي تدعى نينا.

وشريف منفصل ولديه ابن، ويبحث عن شريكة حياة تستطيع تفهم طبيعة عمله وظروفه الصعبة، وتتضمن اهتماماته المشاهير والحفلات والموسيقى والسينما والمسرح.



أسباب لمتابعة مسلسل سنجل ماذر فاذر

مع اقتراب موعد انطلاق مسلسل سنجل ماذر فاذر، يتصاعد الفضول لدى الجمهور لمعرفة كل التفاصيل التي تتعلق بهذا العمل، وفي السطور القادمة نستعرض أبرز الأسباب التي تدفع الجمهور لمتابعة هذا العمل بمجرد عرض أولى حلقاته.

١- يتميز المسلسل بوجود نخبة من النجوم الذين أثبتوا أنفسهم في أعمال سابقة حققت نجاحًا كبيرًا، وعلى رأسهم ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، فتميزهم في الأداء والقدرة على تجسيد الأدوار المختلفة والمتنوعة في الأعمال السابقة في مشوارهم يجعل الجمهور ينتظر بفارغ الصبر رؤية العمل الجديد.

٢- يتناول مسلسل سنجل ماذر فاذر مواقف طريفة وكوميدية بين الشخصيات، والجمهور في شوق لهذه النوعية من الأعمال

٣- سنجل ماذر فاذر لا يقتصر على الترفيه فقط، بل يقدم قصصا تتناول قضايا تمس المجتمع بشكل مباشر، أبرزها صوت الأمهات بعد الطلاق وتحديات إعادة بناء حياتهن العاطفية من جديد، ما يثير النقاش والوعي حول هذه الموضوعات.

٤- يتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، مما يجعله مكثفا ومشوقا دون ملل أو تطويل، حيث تسير الأحداث بسرعة مناسبة تجذب المشاهدين وتبقيهم على تواصل مستمر مع تطورات القصة.

٥-يتمتع العمل بجودة إنتاجية عالية، من حيث الإخراج، التصوير، والموسيقى التصويرية التي تعزز من تجربة المشاهدة، مما يجعله منافسا قويا في موسم الأوف سيزون الحالي.

تفاصيل مسلسل سنجل ماذر فاذر

ومن المقرر أن يتم طرح العمل يوم 21 ديسمبر الجاري، ومسلسل “سنجل ماذر فاذر” ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الإنسانية ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، وتتشابك خلاله قصص الحب والطموح والخذلان، حيث تتقاطع حكايات مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحب والحياة، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتحديات الواقع.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.

خط الأحداث الرئيسي، يبدأ بتقاطع طريق شريف سلامة مع ريهام عبد الغفور خلال أحد الأعراس، لتنشأ بينهما علاقة تحمل الكثير من المواقف الرومانسية والمفارقات الكوميدية.

وتجسد هنادي مهنا خلال أحداث المسلسل شخصية شقيقة شريف سلامة، وتدخل في خلافات زوجية حادة مع زوجها الذي يجسده محمد الكيلاني، تصل إلى أروقة المحاكم في محاولة للانفصال عنه.

