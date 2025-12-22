الإثنين 22 ديسمبر 2025
محافظات

انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية، حالة الطقس في المنيا اليوم الإثنين

شبورة مائية
شبورة مائية
حالة الطقس اليوم في محافظة المنيا، تشهد محافظة المنيا اليوم الاثنين طقسا مائلا للبرودة خلال ساعات النهار على جميع المراكز مع برودة ملحوظة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل المتأخرة وسط أجواء شتوية مستقرة نسبيا على أغلب الأنحاء. 

درجات الحرارة المتوقعة في المنيا 

وتسجل درجات الحرارة في المنيا انخفاضا ملحوظا حيث تسود أجواء معتدلة نهارا تميل للبرودة مع انخفاض واضح في درجات الحرارة ليلا مما يزيد من الإحساس بالبرودة خاصة في المناطق الزراعية والمفتوحة داخل نطاق المحافظة. 

الشبورة المائية في المنيا 

وتظهر الشبورة المائية في المنيا في ساعات الصباح الأولى على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من الترع والمصارف وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية ويستلزم الحذر أثناء القيادة خاصة في فترات الذهاب إلى العمل والدراسة. 

نشاط الرياح في المنيا 

وتنشط الرياح على فترات متقطعة في بعض مراكز المنيا مما يساهم في زيادة الإحساس ببرودة الطقس خاصة خلال ساعات المساء مع أجواء مستقرة دون فرص لسقوط أمطار. 

