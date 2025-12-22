الإثنين 22 ديسمبر 2025
محافظات

موعد امتحانات الترم الأول 2025‑2026 للابتدائية الأزهرية في المنيا

موعد امتحانات طلاب
موعد امتحانات طلاب الأزهر الابتدائية في المنيا الترم الأول
18 حجم الخط

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية مواعيد امتحانات طلاب المرحلة الابتدائية في المنيا للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025–2026، وتشمل الصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي، وذلك وفق جدول امتحانات نصف العام المعتمد داخل المعاهد الأزهرية بمحافظة المنيا. 

موعد انطلاق الامتحانات لصفوف النقل الابتدائي الأزهري في المنيا 2025 2026 


من المقرر أن تبدأ امتحانات النقل المرحلة الابتدائية في المنيا (الصف الثالث والرابع والخامس والسادس) اعتبارًا من يوم 5 يناير 2026، حيث يؤدي طلاب الصف الثالث امتحان القرآن الكريم في اليوم الأول، فيما يؤدي طلاب الصف الرابع والخامس امتحانات القرآن الكريم والدراسات الاجتماعية. 

جدول مواد الامتحان ومواعيدها في المنيا


تشمل الامتحانات موادًا أساسية مثل القرآن الكريم، التربية الإسلامية، اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، واللغة الإنجليزية، مع تنظيم الامتحانات على أيام متتالية داخل كل المعاهد الأزهرية في المنيا. 

امتحانات الصف السادس الابتدائي في المنيا

يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي في المنيا امتحاناتهم بداية من 15 يناير 2026 بمادة القرآن الكريم، يليها بقية المواد المقررة مثل التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية واللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، مع تخصيص يوم خاص للمستوى الرفيع. 

 تقييم التحصيل الدراسي لطلاب المرحلة الابتدائية


تأتي امتحانات الفصل الدراسي الأول في المعاهد الأزهرية بالمنيا في وقت منتظم طبقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، لتقييم التحصيل الدراسي لطلاب المرحلة الابتدائية قبل بدء إجازة نصف العام

