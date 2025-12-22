أسعار الخضروات والفواكه اليوم الإثنين في المنيا

18 حجم الخط

استقرار أسعار الخضروات والفواكه بالمنيا اليوم، شهدت أسواق الخضروات والفواكه في محافظة المنيا اليوم الاثنين استقرارًا في معظم الأسعار، مع تباين طفيف لبعض الأصناف بحسب حجم التوريد والعرض والطلب في الأسواق المحلية والمراكز التجارية.

أسعار الخضروات في المنيا

أسعار الخضروات في المنيا، سجل كيلو الطماطم من 6 إلى 8 جنيهات، بينما تراوح سعر البطاطس بين 10 و16 جنيهًا، والخيار بلغ نحو 7 إلى 10 جنيهات، وسعر الكوسة حوالي 8 جنيهات، والبصل بين 7 و9 جنيهات، وسعر كيلو الليمون من 18 إلى 22 جنيهًا، فيما وصل سعر الفاصوليا إلى 50 جنيهًا للكيلو، وفقًا للمبيعات داخل أسواق الجملة والتجزئة.

أسعار الفواكه اليوم في المنيا

أسعار الفاكهة في المنيا، تراوح سعر الجوافة بين 15 و25 جنيهًا، بينما سجل البرتقال نحو 10 إلى 15 جنيهًا، وسعر التفاح بين 12 و20 جنيهًا، حسب حجم المنتج وجودته، مع استمرار تأثير الموسم على توافر الأصناف.

