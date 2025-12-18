الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المنيا تنتظر العودة الأخيرة لأبنائها الثلاثة ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية باليونان

الهجرة غير الشرعية،
الهجرة غير الشرعية، فيتو
18 حجم الخط

تنتظر أسر كل من مايكل حنا فايز شلبي، مواليد 2007، ومينا هاني جاد، مواليد نوفمبر 2004، وجرجس جرجس ناجح حنا عبد الله، 22 عامًا، بـ محافظة المنيا، انتهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بتسليم جثامين أبنائهم تمهيدًا لعودتها إلى ذويهم ودفنها بمسقط رأسهم.

 

ولقي الضحايا الثلاثة مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية على متن مركب كان متجها إلى أوروبا عبر السواحل اليونانية، قبل أن يتعرض للغرق، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

السفارة المصرية تعلن أسماء الضحايا

وأكدت السفارة المصرية باليونان وقوع حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية بالقرب من جزيرة كريت، ليُسدل الستار على مصير ثلاثة شباب من أبناء شمال المنيا، وتحديدًا مركز مطاي، بعدما انقطعت أخبارهم منذ انطلاق الرحلة السرية.

 

وتواصل وزارة الخارجية والجهات المعنية إجراءات نقل الجثامين إلى الأراضي المصرية، تمهيدًا لتشييعهم في محافظة المنيا، حيث تنتظرهم جنازات صامتة، ودموع لم تجف، وبيوت ستظل مفتوحة على غياب لا يعوض.

 

وتعيش أسر الضحايا حالة من الحزن والترقب في انتظار إنهاء الإجراءات القانونية والتنسيق اللازم مع الجهات المعنية لإعادة الجثامين إلى مصر، وسط مطالب بسرعة إنهاء الإجراءات لتمكينهم من تشييع الجنازات ودفن أبنائهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهجرة غير الشرعية السواحل اليونانية جزيرة كريت ضحايا مركب الهجرة مركز مطاي وزارة الخارجية محافظة المنيا

مواد متعلقة

أسبوع حافل باللقاءات والمشروعات، حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال 7 أيام (فيديوجراف)

وزير الشئون الخارجية والنقل الأسبق بالسودان لـ فيتو: أزمتنا عمرها 70 عامًا.. نرحب بالاستعمار الصيني.. ونرفض مساعدات الغرب وأمريكا

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025.. يشهد اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية.. يؤكد دعم مصر للبنان.. ويستقبل الوزير الأول للجزائر

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

هيئة الاستعلامات: إجماع دولي على دور الرئيس السيسى التاريخي في إنجاح قمة شرم الشيخ

مقاتلون ضد النازية الجديدة.. قائمة الشرف لنبلاء السياسة حول العالم.. رفضوا العدوان على غزة.. اعتبروه هولوكوست جديدا وإعادة لمحرقة هتلر.. وساندوا الحق الفلسطيني دون مساومات أو خوف

الأكثر قراءة

الأردن والمغرب في الصدارة، مواعيد مباريات اليوم بكأس العرب والسوبر الإيطالي

تعليم المنوفية يعلن جداول امتحانات الترم الأول الأسبوع المقبل

أسعار اللحوم اليوم الخميس، ارتفاع ملحوظ في الضاني والبتلو والكندوز بأسواق المحافظات

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون

دليلك اليومي للقطارات، مواعيد السفر بين القاهرة والإسكندرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

الداخلية ترد على بيان حزب سياسي حول مزاعم مخالفات انتخابية

8 وصفات طبيعية، لتخفيف آلام المفاصل طوال فصل الشتاء

المنيا تنتظر العودة الأخيرة لأبنائها الثلاثة ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية باليونان

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 18 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads