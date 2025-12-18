المنيا تنتظر العودة الأخيرة لأبنائها الثلاثة ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية باليونان

18 حجم الخط

تنتظر أسر كل من مايكل حنا فايز شلبي، مواليد 2007، ومينا هاني جاد، مواليد نوفمبر 2004، وجرجس جرجس ناجح حنا عبد الله، 22 عامًا، بـ محافظة المنيا، انتهاء الإجراءات الرسمية الخاصة بتسليم جثامين أبنائهم تمهيدًا لعودتها إلى ذويهم ودفنها بمسقط رأسهم.

ولقي الضحايا الثلاثة مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية على متن مركب كان متجها إلى أوروبا عبر السواحل اليونانية، قبل أن يتعرض للغرق، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

السفارة المصرية تعلن أسماء الضحايا

وأكدت السفارة المصرية باليونان وقوع حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية بالقرب من جزيرة كريت، ليُسدل الستار على مصير ثلاثة شباب من أبناء شمال المنيا، وتحديدًا مركز مطاي، بعدما انقطعت أخبارهم منذ انطلاق الرحلة السرية.

وتواصل وزارة الخارجية والجهات المعنية إجراءات نقل الجثامين إلى الأراضي المصرية، تمهيدًا لتشييعهم في محافظة المنيا، حيث تنتظرهم جنازات صامتة، ودموع لم تجف، وبيوت ستظل مفتوحة على غياب لا يعوض.

وتعيش أسر الضحايا حالة من الحزن والترقب في انتظار إنهاء الإجراءات القانونية والتنسيق اللازم مع الجهات المعنية لإعادة الجثامين إلى مصر، وسط مطالب بسرعة إنهاء الإجراءات لتمكينهم من تشييع الجنازات ودفن أبنائهم.

