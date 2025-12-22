الإثنين 22 ديسمبر 2025
موعد امتحانات طلاب الإعدادية الأزهرية في المنيا الترم الأول 2025‑2026

موعد امتحانات طلاب
موعد امتحانات طلاب الأزهر الإعدادي في المنيا الترم الأول
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية مواعيد امتحانات طلاب المرحلة الإعدادية في أزهري المنيا للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025–2026، وتشمل الصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي، وفق جدول امتحانات نصف العام المعتمد داخل المعاهد الأزهرية في المنيا

انطلاق الامتحانات لصفوف الإعدادي في المنيا


من المقرر أن تبدأ امتحانات طلاب الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي في المنيا اعتبارًا من يوم 10 يناير 2026، حيث يؤدي الطلاب امتحانات المواد الأساسية مثل القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية
 

جدول مواد الامتحان ومواعيدها في المنيا


تتضمن الامتحانات موادًا أساسية ومقررة لكل صف على حدة، ويتم تنظيمها عبر أيام متتالية داخل كل معهد أزهري بالمنيا، مع مراعاة توزيع المواد الدراسية بشكل متوازن لضمان سير الامتحانات بسلاسة.
 

امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المنيا


يؤدي طلاب الأزهر الإعدادي في المنيا الترم الأول 2025‑2026 الصف الثالث الإعدادي في المنيا امتحاناتهم بداية من 15 يناير 2026 بمادة القرآن الكريم، يليها بقية المواد المقررة مثل التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية واللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية

