الإثنين 22 ديسمبر 2025
محافظات

24 ساعة محاكم، تخفيف عقوبة متهمين بحيازة مواد مخدرة وتأجيل جلسة الهجرة غير الشرعية بالمنيا

محكمة
محكمة
شهدت محكمة جنايات مستأنف المنيا صدور عدد من الأحكام القضائية المهمة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في قضايا جنائية متنوعة، وذلك ضمن جلسات نظر الطعون والاستئنافات المقدمة من المتهمين، حيث تنوعت القرارات بين تخفيف العقوبات في بعض القضايا وتأييد أحكام السجن المشدد في قضايا أخرى

تخفيف عقوبة متهمين بحيازة مواد مخدرة

في أولى القضايا، قضت محكمة جنايات المنيا بتخفيف العقوبات الصادرة ضد عدد من المتهمين في قضايا حيازة مواد مخدرة بدوائر مراكز العدوة وبني مزار ومغاغة، حيث خففت المحكمة الأحكام من السجن المشدد والمؤبد إلى مدد حبس أقل مع تغريم المتهمين مبالغ مالية، كما قررت براءة عدد آخر من المتهمين بعد فحص أوراق القضايا والاطلاع على أسباب الطعن المقدمة 

تأجيل جلسة الهجرة الغير شرعية في المنيا

وفي سياق متصل، بدأت محكمة جنايات المنيا نظر إعادة محاكمة مجموعة من المتهمين في قضايا جنائية متنوعة، شملت اتهامات بالقتل وحيازة المخدرات والأسلحة دون ترخيص والهجرة غير الشرعية، حيث استمعت هيئة المحكمة إلى أوامر الإحالة وقررت استكمال نظر القضايا في جلسات لاحقة تمهيدا لإصدار الأحكام النهائية. 

المشدد خمس سنوات لمتهم في قضايا العنف بالمنيا

كما أيدت المحكمة حكم السجن المشدد لمدة خمس سنوات بحق متهم في إحدى قضايا العنف، بعد إدانته بإحداث عاهة مستديمة للمجني عليه على خلفية مشاجرة سابقة، مؤكدة خطورة الجريمة وتأثيرها الدائم على حياة المصاب. 

