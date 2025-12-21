18 حجم الخط

أعلنت كلية التربية بجامعة المنيا إتاحة أرقام الجلوس وأماكن لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025 /2026 لطلاب الفرقة الأولى وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق امتحانات الترم الأول.

أرقام الجلوس وأماكن لجان امتحانات الفرقة الأولى بكلية التربية جامعة المنيا الترم الأول 2025 2026

وأوضحت الكلية أنه تم توفير رابط مخصص يمكن من خلاله الاستعلام عن أرقام الجلوس وأماكن اللجان الامتحانية الخاصة بكل طالب بالفرقة الأولى بكلية التربية جامعة المنيا - اضغط هنا لمعرفة أرقام الجلوس واللجان.

جامعة المنيا

وأكدت جامعة المنيا أن على الطلاب الدخول إلى موقع الكلية الرسمي وتحميل الملف المخصص لامتحانات الفصل الدراسي الأول ثم البحث عن الشعبة التابع لها الطالب لمعرفة رقم الجلوس ومكان اللجنة الامتحانية بدقة.

التأكد من البيانات الخاصة

وشددت إدارة الكلية على ضرورة التأكد من البيانات الخاصة بكل طالب قبل التوجه إلى لجان الامتحانات مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات داخل اللجان

طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية

ودعت كلية التربية بجامعة المنيا طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الكلية خلال الفترة المقبلة لمعرفة أي تحديثات تتعلق بجداول الامتحانات أو أماكن اللجان.

كلية التربية جامعة المنيا

ويأتي ذلك في إطار حرص كلية التربية جامعة المنيا على تسهيل إجراءات الامتحانات وتوفير سبل الاستعلام الإلكتروني للطلاب بما يضمن انتظام العملية الامتحانية.

