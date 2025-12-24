إصابة شخصين في انهيار جزئي لعقار بالمنصورة بعد انفجار أسطوانة غاز

18 حجم الخط

أصيب شخصان في حادث انهيار جزء من عقار نتيجة انفجار أنبوبة بشارع عبده معروف بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

إصابة شخصين في انهيار وحريق عقار بالمنصورة

تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بأحد العقارات نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل إحدى الشقق السكنية ونتج عنه انهيار جزئي للعقار.

محافظ الدقهلية بموقع الحريق والانهيار

علي الفور انتقل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وقوة أمنية والأجهزة التنفيذية من رئاسة حي شرق المنصورة إلى موقع الحريق، وتم فصل التيار الكهربائي عن العقار.

سيارتين إسعاف بموقع الحريق

وهرعت سيارتين إسعاف إلي موقع الحريق وتبين إصابة شخصين جري نقلهما إلى المستشفي الدولي لتلقي العلاج.

أسماء المصابين في الحريق

وكشف مصدر طبي عن إصابة دينا محمد فوزي محمد 47 سنه ومقيمة الدراسات ومثابة بحريق من الدرجة الثانية في الوجه واليدين.

كما أصيب محمد كامل عبدالخالق 21 سنة ومقيم كفر البدماص مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسرى.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

