أخبار مصر: بيان للسكة الحديد بشأن تذاكر الطوارئ، حسم مصير دوائر انتخابات النواب الملغاة، انتفاضة فنية بسبب ريهام عبد الغفور

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بعد زحام الركاب، بيان هام من هيئة سكك حديد مصر بشأن منظومة حجز تذاكر القطارات

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا هامًّا بشأن منظومة حجز تذاكر القطارات لجمهور الركاب.

اليوم، الحكم في 48 طعنا على نتائج 30 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها في 48 طعنا على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

بشرى لـ 7 محافظات، الصحة تحدد موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك اهتماما وتوجيها رئاسيا واضحا بتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

سقوط الغرب وصعود الشرق، تنبؤات نوستراداموس لعام 2026 بعد فك شيفرة "السرب العظيم من النحل"

تنبأت أبيات شعرية للعراف الفرنسي نوستراداموس كتبها قبل قرون على ما ينتظر العالم من حروب وويلات في 2026.

الذهب يتجاوز الـ4500 دولار للأونصة والفضة تصعد إلى مستويات قياسية

سجل الذهب سعرًا قياسيًّا جديدًا اليوم الأربعاء متجاوزًا 4500 دولار للأونصة، في سوق مدفوعة بمخاطر جيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا ومع توقع مواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة خلال السنة المقبلة.

تطورات جديدة في موقف مشاركة ثنائي المنتخب المصاب أمام جنوب إفريقيا

كشف مصدر مقرب من الجهاز لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن ثنائي الفريق المصاب مصطفى محمد ومحمد حمدي، شاركا أمس الثلاثاء في التدريبات الاستشفائية في وحدة الجيمانيزيوم لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في التشكيلة الأساسية للفراعنة أمام زيمبابوي في لقاء الجولة الأولى ببطولة أمم إفريقيا 2025.

أيقونة فرنسية وتصميمها فريد، ماذا تعرف عن طائرة رئيس الأركان الليبي المنكوبة؟

ثارت تساؤلات عن نوع وحالة الطائرة التي كانت تقل الفريق محمد الحداد رئيس الأركان في حكومة عبد الحميد الدبيبة الليبية ومرافقيه، بعد تحطمها خاصة كانت تقلهم قرب أنقرة مساء الثلاثاء.

الحقنة القاتلة، "فايزر" تعلن وفاة مريض بعد تجربة دواء حصل على موافقة أمريكية

أعلنت شركة "فايزر" وفاة مريض كان يتلقى العلاج بعقار "‌هيمبافزي" لعلاج سيولة الدم في إطار دراسة طويلة الأمد، بعد تعرضه لآثار جانبية خطيرة.

انهيار سقف مطبخ وحمام على طابقين بالزاوية الحمراء وإخلاء العقار من السكان (صور)

انهار سقف مطبخ وحمام من الطابق السادس إلى الطابق الخامس داخل عقار سكنى فى الزاوية الحمراء، ودفعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بقوات من الدفاع المدني، وتمكنت من إخلاء 6 أسر من العقار.

من داخل وكره المشبوه، صور جديدة مرعبة للمجرم الجنسي جيفري إبستين تظهر للعلن

أظهرت مجموعة من الصور التي أفرج عنها حديثا، والتي التُقطت داخل وكر المجرم الجنسي جيفري إبستين في مانهاتن، تشكيلة من أزياء تنكرية غريبة ولوحات فنية مقلقة ومرعبة لأطفال بوضعيات مخلة.

بعد واقعة ريهام عبد الغفور، المهن التمثيلية: ملاحقة قانونية صارمة ضد الصفحات المسيئة للفنانين

أكدت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس إدارتها، أنها لن تتهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تقوم بتشويه سمعة مصر أو الإساءة إلى الفنانين المصريين، من خلال التقاط الصور أو مقاطع الفيديو دون إذن ونشرها بصورة مسيئة أو خارج سياقها، مشددًا على أن النقابة بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك الوقائع.

القاهرة الكبرى في مرمى التقلبات، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، وبدأت في الثالثة فجرًا وتنتهي في الساعة التاسعة صباحًا.

مستأجرة، مفاجأة عن طائرة رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي محمد الحداد المنكوبة

كشف وزير الاتصالات الليبي، وليد اللافي، عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة تحطم طائرة كانت تقل رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الفريق محمد الحداد ومرافقيه بولاية أنقرة في تركيا.

كنت شاهدا، سام مرسي يرد على تقرير مثير لـ "ذا أتليتيك" حول تحكم صلاح في منتخب مصر

زعم تقرير نشره موقع "ذا أتليتيك"، عن تحكم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في منتخب مصر وإدارة كافة الأمور الخاصة بالفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

تبدأ بطفح جلدي وتنتهي بصدمة تحسسية، سحب شوكولاتة شهيرة من الأسواق لمخاطر صحية قاتلة

سحبت شركة Fran’s Chocolates المحدودة، مقرها سياتل بولاية واشنطن، منتجًا من الأسواق لاحتوائه على مادة مسببة للحساسية غير معلنة، ما دفع السلطات الصحية إلى إصدار تحذير للمستهلكين.

دفنوه في أحضان أمه، أهالي معصرة صاوي بالفيوم يشيعون جثمان الضحية الثامنة لحادث الطريق الإقليمي

شيع أهالي قرية معصرة صاوي التابعة لمركز طامية بالفيوم، جثمان الضحية الرابع لحادث عمال الفيوم بالطريق الإقليمي، الذي وافته المنية الثلاثاء بمستشفى أكتوبر العام متأثرًا بإصابته، ليلحق بوالدته التي سبقته إلى خالقها.

كان يوم أسود لما بقى في تليفونات بكاميرا، أول تعليق من ريهام عبد الغفور بعد انتهاك خصوصيتها

علقت الفنانة ريهام عبد الغفور، على تضامن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، معها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من الصفحات التي انتهكت خصوصيتها.

لانعدام الثقة، إسرائيل تطلب موافقة خطية لتحليق طائرة نتنياهو فوق فرنسا

تقدمت إسرائيل بطلب رسمي للحصول على موافقة خطية تسمح لطائرة "جناح صهيون" بالتحليق فوق الأراضي الفرنسية في طريقها إلى الولايات المتحدة، دون تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في أمم إفريقيا وكأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب وكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

اليوم، قرعة علنية لتخصيص قطع أراضي الإسكان المميز

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – قطاع الشؤون العقارية والتجارية، إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة «مسكن» – الطرح السادس، للمتقدمين الذين سددوا واستوفوا الشروط.

