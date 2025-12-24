تبدأ بطفح جلدي وتنتهي بصدمة تحسسية، سحب شوكولاتة شهيرة من الأسواق لمخاطر صحية قاتلة

18 حجم الخط

سحبت شركة Fran’s Chocolates المحدودة، مقرها سياتل بولاية واشنطن، منتجًا من الأسواق لاحتوائه على مادة مسببة للحساسية غير معلنة، ما دفع السلطات الصحية إلى إصدار تحذير للمستهلكين.



وباشرت الشركة سحب 112 وحدة من منتج "فرانز بيور بار شوكولاتة حليب اللوز"، عقب ثبوت احتوائه على البندق من دون الإشارة إليه ضمن قائمة المكونات.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في إشعار السحب أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو حساسية شديدة تجاه البندق قد يتعرضون لردود فعل تحسسية خطيرة أو مهدِّدة للحياة في حال تناولهم هذا المنتج.

ويشمل السحب منتج شوكولاتة حليب اللوز بنسبة 46% من مدغشقر، وهو منتج نباتي يُباع في عبوات بوزن 1.1 أوقية.

وجاء قرار السحب بعد أن أبلغ أحد الموردين الشركة بأن مكوّن شوكولاتة حليب اللوز أظهر نتائج إيجابية لوجود آثار من البندق، نتيجة تصنيعه على المعدات نفسها المستخدمة في معالجة منتجات أخرى قد تحتوي على هذه المادة المسببة للحساسية.

وبيعت ألواح الشوكولاتة في أربعة متاجر تابعة لشركة Fran’s Chocolates في سياتل، كما كانت متاحة عبر الموقع الإلكتروني للشركة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة خلال الفترة من 9 أكتوبر إلى 14 ديسمبر 2025.

وتلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بلاغًا عن حالة تحسُّس واحدة مرتبطة بتناول المنتج، من دون تسجيل أي إصابات خطيرة أو وفيات حتى الآن.

ودعت الشركة المستهلكين الذين اشتروا المنتج إلى التواصل معها، في حين حثَّت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عدم استهلاك الشوكولاتة وإعادتها إلى مكان الشراء لاسترداد كامل قيمتها.

وتعد المكسرات، بما فيها البندق، من أكثر مسببات الحساسية شيوعا، وقد تتراوح أعراض الحساسية بين طفح جلدي وحكة، وصولا إلى صدمة تحسسية شديدة قد تؤدي إلى تورم الحلق والقيء والدوخة وصعوبة التنفس.

