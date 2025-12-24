سقوط الغرب وصعود الشرق، تنبؤات نوستراداموس لعام 2026 بعد فك شيفرة "السرب العظيم من النحل"

18 حجم الخط

تنبأت أبيات شعرية للعراف الفرنسي نوستراداموس كتبها قبل قرون على ما ينتظر العالم من حروب وويلات في 2026.

السرب العظيم للنحل

فسّر البعض أبيات شعرية كتبها العراف الفرنسي الشهير ميشيل نوستراداموس قبل 470 بأنها إشارة إلى أحداث سيشهدها العالم في 2026 وأبرزها عن صراع عالمي محتمل وعن "السرب العظيم للنحل".

وانتشرت تلك التفسيرات على وسائل التواصل الاجتماعي وأوّل البعض أبيات شعرية له بأنها تدلل على "سرب عظيم من النحل" ودماء في منطقة تيسينو (في سويسرا) وصراع عالمي محتمل.

وتتناقل التأويلات بصراع عالمي وتغيرات جيوسياسية وكوارث غامضة على نطاق واسع.

ويركز هذا الانتشار المتجدد على رباعيات محددة تذكر العام "26" و"سرب عظيم من النحل" ومناطق "تفيض دما"، وهي إشارات يربطها باحثون معاصرون بتوترات عالمية ومخاوف تتعلق بالتكنولوجيا.

فك شيفرة "السرب العظيم من النحل"

تتحدث إحدى الرباعيات المركزية المثيرة للجدل عن "صعود سرب عظيم من النحل". ما الذي قد يعنيه هذا لعام 2026؟ المحللون المعاصرون لا يتوقعون غزوا حقيقيًا للحشرات. تاريخيا، يرمز النحل إلى القوة المنظمة أو الإمبراطورية أو الصناعة. اليوم، يعتقد البعض أنها إشارة استعارية إلى عودة زعيم سياسي قوي يحقق انتصارات كبرى. بينما يقترح آخرون أنها قد تشير إلى أسراب من الطائرات العسكرية المسيرة (الدرونات).

صراع عالمي

تشير عدة تأويلات إلى نبوءة قاتمة لتصعيد الصراع العالمي. يتم الاستشهاد بإشارات إلى كوكب المريخ، إله الحرب عند الرومان، وذكر محدد لمنطقة تيسينو في سويسرا بأنها "تفيض دما".

ويتساءل المحللون عما إذا كان هذا يشير إلى حرب تنتشر في مناطق أوروبية محايدة تقليديًا.

وفي بيت شعري آخر، "يفقد الغرب بريقه في صمت"، بينما "ترتفع ثلاث نيران" في الشرق. يعتقد البعض أن هذا ينذر بنقل كبير للقوة العالمية من الدول الغربية إلى الشرقية، ربما في خضم صراع.

كما تأتي مفارقة حديثة مثيرة تتعلق بالذكاء الاصطناعي. ففكرة فقدان الغرب "لنوره في صمت" تُربط الآن بالاضطراب الاقتصادي والتكنولوجي.

ويقترح باحثون أن النبوءة قد تمثل صراع الغرب مع مشاكل سوق العمل وضعف ريادة الابتكار، بينما تتسارع وتيرة التقدم في الذكاء الاصطناعي في دول مثل الصين واليابان، مما يُصَور الأمر على أنه صراع تكنولوجي واقتصادي أكثر منه عسكريًّا.

تنبؤات بالاغتيال والأمل

تتضمن الأبيات أيضا تفاصيل مقلقة. إذ تصف إحدى النبوءات "رجلا عظيمًا يُصاب في يوم بصاعقة"، وهو ما يُفسر عادة على أنه اغتيال مفاجئ أو موت لشخصية عالمية كبرى في عام 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.