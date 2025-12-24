مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في أمم إفريقيا وكأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب وكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

كأس الأمم الإ-فريقية

بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية - الساعة 2:30 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD1

الجزائر ضد السودان - الساعة 5 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD1

كوت ديفوار ضد موزمبيق - الساعة 7:30 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD1

الكاميرون ضد الجابون - الساعة 10 مساء - قناة beIN SPORTS MAX HD1

فريق إنبي، فيتو

كأس رابطة الأندية

فاركو ضد إنبي - الساعة 5 مساء - قناة أون سبورت 2

كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري - 5 مساء - قناة أون سبورت 1

المقاولون العرب ضد طلائع الجيش - 8 مساء - قناة أون سبورت 1

ضربة قوية للجزائر قبل مواجهة السودان

تلقى منتخب الجزائر ضربة قوية قبل انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعد إعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن غياب نجمه حسام عوار بسبب الإصابة.

إصابة حسام عوار

وأفاد الاتحاد في بيان رسمي أن اللاعب تعرض لإصابة على مستوى الركبة خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وأكدت الفحوصات الطبية أن الإصابة تستوجب إراحته، مما أدى إلى استبعاده من المشاركة في البطولة القارية.

وفي خطوة سريعة، قرر الجهاز الفني للمنتخب الجزائري استدعاء لاعب نادي أنجيه الفرنسي، حيماد عبدلي، لتعويض غياب عوار، ضمن قائمة “الخضر” استعدادًا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا.

