رياضة

تطورات جديدة في موقف مشاركة ثنائي المنتخب المصاب أمام جنوب إفريقيا

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو
كشف مصدر مقرب من الجهاز لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن ثنائي الفريق المصاب مصطفى محمد ومحمد حمدي، شاركا أمس الثلاثاء في التدريبات الاستشفائية في وحدة الجيمانيزيوم لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في التشكيلية الأساسية للفراعنة أمام زيمبابوي في لقاء الجولة الأولى ببطولة أمم إفريقيا 2025.

 

مصطفى محمد وحمدي جاهزان لمباراة جنوب إفريقيا

وأكد المصدر، أن الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي يخضعان لملاحظة واهتمام خاص من قبل طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا، وأن مستوى التورم في قدم مهاجم منتخب مصر تراجع أمس الثلاثاء بشكل ملحوظ بعد حصول اللاعب على مضادات حيوية صرفها طبيب الفريق، وهو ما جعل اللاعب قريبًا جدًّا من الجاهزية التامة للمشاركة أمام جنوب إفريقيا في لقاء الخميس.

 

أشار المصدر، إلى أن محمد حمدي أيضًا شعر بتحسن في موضع إصابته في منطقة الحوض، وسيكون أقرب للمشاركة مع منتخب مصر في المباراة القادمة. 

محمد حمدي، فيتو
محمد حمدي، فيتو

منتخب مصر يبدأ تحضيراته لمواجهة جنوب إفريقيا

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم، حصة تدريبية أمس الثلاثاء، على ملعب التدريب المخصص له في مدينة أغادير المغربية، في بداية تحضيراته لمواجهة نظيره منتخب جنوب إفريقيا المحدد لها مساء الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب بمشاركة 24 منتخبًا.

 

تفاؤل وسعادة في مران منتخب مصر

وشهد مران منتخب مصر الوطني، أجواء من المرح والسعادة، خاصة بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب زيمبابوي في الجولة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا 2025، وحصده أول ثلاث نقاط له في البطولة.

 

تطورات إصابة ثنائي منتخب مصر

فيما كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الفحوصات الطبية، التي خضع لها، محمد حمدي، مدافع المنتخب، أظهرت إصابته بكدمات وتجمع دموي بعظام الحوض، وأيضًا أظهرت الفحوص الخاصة بمصطفى محمد، إصابته بكدمة في الكاحل، وذلك عقب مشاركتهما في مباراة زيمبابوي، التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الفراعنة 2-1 في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.

وأكد أبو العلا أنه يتم تجهيز الثنائي مصطفى محمد ومحمد حمدي لمباراة جنوب إفريقيا، المقرر لها الخامسة مساء الجمعة المقبل - بتوقيت القاهرة - في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

