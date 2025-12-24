بعد زحام الركاب، بيان هام من هيئة سكك حديد مصر بشأن منظومة حجز تذاكر القطارات

18 حجم الخط

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا هامًّا بشأن منظومة حجز تذاكر القطارات لجمهور الركاب.



وقالت الهيئة في بيانها:" في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تنظيم منظومة حجز تذاكر القطارات لجمهور الركاب، توضح الهيئة أنه يتم اتاحة حجز المقاعد على جميع القطارات المكيفة بالدرجة (الاولى والثانية) قبل موعد السفر بخمسة عشر يوما، مع تخصيص عدد محدود من المقاعد بهاتين الدرجتين بصفة طوارئ، وذلك وفقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن ".



وأشارت لهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أنه نظرا للضغط الشديد الذي تشهده القطارات الثالثة المكيفة، فقد تقرر تخصيص بعض المقاعد المحدودة بصفة طوارئ بنسبة لا تتجاوز 4٪ من اجمالي المقاعد المتاحة بهذه القطارات، وذلك بنفس القواعد والإجراءات المطبقة على مقاعد الطوارئ بالقطارات المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية.



واختتمت الهيئة بيانها قائلة:" ياتي ذلك في اطار تحسين مستوي الخدمة والتيسير على جمهور الركاب ودون الاخلال بكافة الاجراءات والقواعد المنظمة للحجز من خلال القنوات الرسمية وطرق الحجز المختلفة ".

