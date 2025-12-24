الذهب يتجاوز الـ4500 دولار للأونصة والفضة تصعد إلى مستويات قياسية

18 حجم الخط

سعر الذهب اليوم، سجل الذهب سعرًا قياسيًّا جديدًا اليوم الأربعاء متجاوزًا 4500 دولار للأونصة، في سوق مدفوعة بمخاطر جيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا ومع توقع مواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة خلال السنة المقبلة.

بورصة الذهب عالميًّا

وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير المقبل بنسبة 0.42% إلى 4524.40 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.36% إلى 4500.46 دولار للأونصة.

وجاء صعود الذهب مدفوعا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن، وتوقعات بمواصلة ​خفض أسعار الفائدة العام المقبل، وحقق الذهب ارتفاعا قويا في ‍2025 إذ صعد ‍72% حتى الآن مسجلا مستويات قياسية أكثر من ‍مرة.

ارتفاع قياسي في سعر الفضة

وارتفعت الفضة بنسبة 3.8% إلى 72.35 دولار للأونصة، ومنذ بداية ⁠العام صعدت الفضة بنسبة 149% متفوقة بفارق كبير عن الذهب، مدفوعة بعجز هيكلي وإدراجها في قائمة المعادن الحرجة في أمريكا وقوة الطلب الصناعي.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 2.9% إلى 2342.25 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2347.40 دولار، في حين زاد ‌البلاديوم 3% إلى 1919.70 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.

