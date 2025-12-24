الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الحقنة القاتلة، "فايزر" تعلن وفاة مريض بعد تجربة دواء حصل على موافقة أمريكية

العقار المذكور يؤخذ
العقار المذكور يؤخذ عبر الحقن
18 حجم الخط

أعلنت شركة "فايزر" وفاة مريض كان يتلقى العلاج بعقار "‌هيمبافزي" لعلاج سيولة الدم في إطار دراسة طويلة الأمد، بعد تعرضه لآثار جانبية خطيرة.

وذكرت "يوروبيان هيموفيليا كونسورتيوم"، وهي مجموعة لدعم المرضى، أن ‌المريض توفي في 14 ديسمبر بعد ⁠إصابته بسكتة دماغية أعقبها نزيف في المخ.

وكان المريض مسجلا في دراسة ‌كانت ​تختبر دواء "هيمبافزي" على المرضى المصابين بسيولة الدم من إحدى الفئتين "أ" و"ب"، مع مثبطات أو من دونها.

وقالت الشركة في بيان: "تعمل فايزر مع الجهة ​المسؤولة عن التحقيق في التجربة، واللجنة الخارجية المستقلة لمراقبة البيانات، على جمع المعلومات بشكل نشط لفهم الظروف المعقدة ومتعددة العوامل التي تحيط ⁠بهذا الحادث بصورة أفضل".

والعام الماضي، حصل العلاج، الذي يؤخذ عن طريق الحقن مرة واحدة أسبوعيا، على موافقة الولايات المتحدة لمنع نوبات ‌النزيف أو تقليلها لدى مرضى سيولة الدم من إحدى الفئتين "أ" و"ب"، وأعمارهم 12 عاما ‌فما فوق، من خلال استهداف بروتينات تخثر الدم.

وقالت الشركة إنها لا تتوقع أي تأثير على سلامة المرضى الذين عولجوا بالدواء، بناء على معرفتها الحالية والبيانات السريرية الإجمالية التي جمعتها حتى ⁠الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة فايزر عقار ‌هيمبافزي لعلاج سيولة الدم آثار جانبية يوروبيان هيموفيليا كونسورتيوم سكتة دماغية نزيف في المخ

الأكثر قراءة

كأس الرابطة الإنجليزي، تعادل سلبي بين أرسنال وكريستال بالاس في الشوط الأول

مستأجرة، مفاجأة عن طائرة رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي محمد الحداد المنكوبة

الحقنة القاتلة، "فايزر" تعلن وفاة مريض بعد تجربة دواء حصل على موافقة أمريكية

انخفاض جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الأربعاء

مصرع 4 عناصر إجرامية في مداهمة لأخطر بؤرة مخدرات بميت غمر بالدقهلية

4 حقوق للعمال عند سن المعاش وفق قانون العمل الجديد

أمم إفريقيا 2025، نيجيريا يتقدم على تنزانيا بهدف في الشوط الأول

بعد واقعة ريهام عبد الغفور، المهن التمثيلية: ملاحقة قانونية صارمة ضد الصفحات المسيئة للفنانين

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم 23- 12- 2025

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 24 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم لعب الكرة في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads