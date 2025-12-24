اليوم، قرعة علنية لتخصيص قطع أراضي الإسكان المميز

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – قطاع الشؤون العقارية والتجارية، إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة «مسكن» – الطرح السادس، للمتقدمين الذين سددوا واستوفوا الشروط.

ويتم اليوم 24 /12 /2025 إجراء القرعة العلنية للمتقدمين بمدينتي (قنا الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط").

وأكدت أنه يسمح بالحضور للحاجزين فقط بموجب إيصال السداد والرقم القومي وسيتم البث المباشر للقرعة على الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولا يُسمح بدخول المخالفين لشروط الحجز والضوابط المنظمة للقرعة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد على نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن اليوم الأول شهد إجراء القرعة بين المتقدمين على 766 قطعة أرض، منها 36 قطعة أرض مخصصة لذوي الهمم، وتشمل أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدن ( 6 أكتوبر – العبور – العاشر من رمضان )، وأراضي الإسكان المميز بمدن (أخميم الجديدة – الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة )، وبلغ عدد المتقدمين من المواطنين العاديين 22,342 متقدمًا، ومن ذوي الهمم 655 متقدما.



إجراء القرعة بمنتهى الشفافية والعلنية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين

وأكد المهندس أحمد على أن القرعة تُجرى بمنتهى الشفافية والعلنية، وبحضور الجهات المختصة، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتخصيص.

ويأتي طرح تلك الأراضي في ضوء حرص الوزارة على توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

وتم عقد القرعة العلنية في تمام الساعة العاشرة صباحًا في الأيام المحددة، بحضور من يرغب من الحاجزين فقط في المواعيد المحددة بموجب الرسائل النصية المرسلة لهم، مع استبعاد المخالفين.

جدير بالذكر أن القرعة تُجرى على قطع الأراضي التي تم التقديم عليها خلال الفترة من 14/9/2025 وحتى 13/11/2025، بعدد 18 مدينة جديدة، لتلبية الطلب المتزايد على تملك الأراضي السكنية وتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص طبقًا للاشتراطات المعتمدة.

