كنت شاهدا، سام مرسي يرد على تقرير مثير لـ "ذا أتليتيك" حول تحكم صلاح في منتخب مصر

18 حجم الخط

زعم تقرير نشره موقع "ذا أتليتيك"، عن تحكم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في منتخب مصر وإدارة كافة الأمور الخاصة بالفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

ويحمل محمد صلاح شارة قيادة منتخب مصر منذ العام 2021 في عهد المدرب الأسبق حسام البدري، ويقود حاليًا نجم ليفربول تشكيل الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.



ورصد التقرير موقف محمد صلاح مع منتخب مصر وتحكمه في كافة الأمور الخاصة بالفراعنة وهو ما لا يحدث معه في ليفربول.

وقال التقرير: " يحصل محمد صلاح إلى حد كبير على ما يريده مع مصر، ويتحدث متى شاء، ويدور العالم حوله والجميع يتقبل ذلك".

Mohamed Salah largely gets what he wants with Egypt, speaks when he likes, the world rotates around him and everyone accepts it.



It probably feeds into why he thinks he can occasionally stamp his feet at Liverpool.



His stoppage-time winner against Zimbabwe showed why the… pic.twitter.com/p63Hy6QUdQ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 23, 2025



وأضاف: "ربما يفسر ذلك سبب اعتقاده بأنه يستطيع أحيانًا أن يتحكم في ليفربول.. لقد أظهر هدفه الحاسم في الوقت بدل الضائع ضد زيمبابوي سبب استعداد المنتخب المصري لمعاملته بشكل مختلف عن اللاعبين الآخرين".

وواصل: "السؤال الآن هو ما إذا كان هذا النهج سيمكن صلاح من قيادة الفراعنة إلى المجد في كأس الأمم الأفريقية واللقب القاري الذي يتوق إليه".

تلك المزاعم جعلت سام مرسي، قائد إيبسويتش تاون الإنجليزي السابق، الإسراع بالرد على تقرير "ذا أتليتيك" حول تحكم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في منتخب الفراعنة.



وقال سام مرسي رد في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: " لقد كنتُ في العديد من المعسكرات مع صلاح على مر السنين تحت قيادة مدربين مختلفين، ولم يحدث هذا قط".

I’ve been in many camps with Salah over the years under different managers this has actually never happened. Disgraceful article — Sam Morsy (@sammorsy08) December 23, 2025



ولعب سام مرسي في بطولة كأس العالم 2018 رفقة منتخب مصر بجانب محمد صلاح كما خاض عدة مباريات دولية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.