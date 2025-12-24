الأربعاء 24 ديسمبر 2025
كنت شاهدا، سام مرسي يرد على تقرير مثير لـ "ذا أتليتيك" حول تحكم صلاح في منتخب مصر

محمد صلاح وسام مرسي،
زعم تقرير نشره موقع "ذا أتليتيك"، عن تحكم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في منتخب مصر وإدارة كافة الأمور الخاصة بالفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

ويحمل محمد صلاح شارة قيادة منتخب مصر منذ العام 2021 في عهد المدرب الأسبق حسام البدري، ويقود حاليًا نجم ليفربول تشكيل الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.


ورصد التقرير موقف محمد صلاح مع منتخب مصر وتحكمه في كافة الأمور الخاصة بالفراعنة وهو ما لا يحدث معه في ليفربول.

وقال التقرير: " يحصل محمد صلاح إلى حد كبير على ما يريده مع مصر، ويتحدث متى شاء، ويدور العالم حوله والجميع يتقبل ذلك".


وأضاف: "ربما يفسر ذلك سبب اعتقاده بأنه يستطيع أحيانًا أن يتحكم في ليفربول.. لقد أظهر هدفه الحاسم في الوقت بدل الضائع ضد زيمبابوي سبب استعداد المنتخب المصري لمعاملته بشكل مختلف عن اللاعبين الآخرين".

وواصل: "السؤال الآن هو ما إذا كان هذا النهج سيمكن صلاح من قيادة الفراعنة إلى المجد في كأس الأمم الأفريقية واللقب القاري الذي يتوق إليه".

تلك المزاعم جعلت سام مرسي، قائد إيبسويتش تاون الإنجليزي السابق، الإسراع بالرد على تقرير "ذا أتليتيك" حول تحكم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في منتخب الفراعنة.


وقال سام مرسي رد في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: " لقد كنتُ في العديد من المعسكرات مع صلاح على مر السنين تحت قيادة مدربين مختلفين، ولم يحدث هذا قط".


ولعب سام مرسي في بطولة كأس العالم 2018 رفقة منتخب مصر بجانب محمد صلاح كما خاض عدة مباريات دولية.
 

سام مرسي محمد صلاح ليفربول الانجليزي موقع ذا أتليتيك منتخب الفراعنة منتخب مصر كاس الأمم الإفريقية زيمبابوي

