حوادث

انهيار سقف مطبخ وحمام على طابقين بالزاوية الحمراء وإخلاء العقار من السكان (صور)

انهيار مطبخ وحمام
انهيار مطبخ وحمام بعقار في القاهرة،فيتو
انهار سقف مطبخ وحمام من الطابق السادس إلى الطابق الخامس داخل عقار سكنى فى الزاوية الحمراء، ودفعت الأجهزة الأمنية  بالقاهرة بقوات من الدفاع المدني، وتمكنت من إخلاء 6 أسر من العقار.


تلقت غرفة العمليات، سقوط جزء من مطبخ وحمام منزل فى الزاوية الحمراء وبناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت سيارات الإنقاذ البرى الى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين سقوط جزء من سقف مطبخ وحمام علي مساحه (۳۳) متر بالطابق السادس علي الطابق الخامس.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

الدفاع المدني يحدد أماكن أم وأطفالها الثلاثة تحت أنقاض عقار إمبابة المنهار

 

وعلي جانل اخر، حددت قوات الدفاع المدني بإدارة  الحماية المدنية في الجيزة أماكن أم وأطفالها الثلاثة المفقودين أسفل ركام عقار إمبابة المنهار تحت إشراف القيادات الأمنية المتواجدة بمكان البحث.

وكشفت التحريات الاولية ان المفقودين هم  ليلة اسماعيل ربة منزل ونجلها محمد وطارق وادهم وليلي ٣ سنوات.

 

وكشف مصدر مطلع، إن حالتى الوفاة اللتان تم انتشالهم هم  رفعت عبد الستار أحمد، البالغ من العمر 56 عامًا، وأدهم أشرف محمد، 17 عامًا، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

و اضاف المصدر أن  قوات الحماية المدنية حتى الآن من نجحت في استخراج  10 أشخاص من أسفل أنقاض العقار المنهار، بينهم 8 مصابين، وحالتي وفاة، فى وقت تتواصل فيه أعمال التمشيط للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين تحت الركام.

وأوضح المصدر  أن المصابين الثمانية جرى التعامل معهم ميدانيًا فور استخراجهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كسور وجروح متفرقة واشتباه ارتجاج بالمخ، نتيجة سقوط أجزاء من العقار عليهم أثناء الانهيار.
 

وانتقل عدد من القيادات الأمنية تحت اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وبقيادة العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال والعقيد محمد ابو القاسم مفتش مباحث إمبابة والمنيرة الغربية والمقدم محمد طارق رئيس مباحث امبابة للإشراف على عمليات الإنقاذ وتنسيق الجهود بين الحماية المدنية والإسعاف والأجهزة المحلية.

وعلى جانب آخر قامت قوات الأمن بفرض طوق أمني حول الموقع لضمان سلامة المواطنين وتسهيل حركة معدات الإنقاذ، كما تم إخلاء العقارات المجاورة مؤقتًا وفصل المرافق (الغاز والكهرباء) لضمان عدم حدوث مضاعفات.
و جاري إزالة الأنقاض للبحث عن الضحايا من تحت الركام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الدفاع المدني يحدد أماكن أم وأطفالها الثلاثة تحت أنقاض عقار إمبابة المنهار

ساعات فزع في إمبابة.. إصابة 10 ووفاة شخصين والبحث عن مفقودين فى انهيار عقار.. إخلاء عقارات مجاورة بسبب تصدعات.. والتحقيقات: صدر له قرار إزالة (فيديو)

الزاوية الحمراء البحث الجنائي الإدارة العامة للحماية المدنية

