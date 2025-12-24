الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على طالبة الطب بالشرقية

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو
18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات فيديو تم تداوله بـ مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على إحدى الفتيات بالضرب بأحد الشوارع بالشرقية. 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجاري، تلقى  مركز شرطة فاقوس بلاغا من (طالبة وخالها "مصابين بكدمات وسحجات متفرقة" مقيمين بدائرة القسم) بتضررهما من (4 من أقاربهم – مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى عليهما بالسب والضرب أثناء تواجدهما أمام المنزل، وإحداث إصابتهما المشار إليها بسبب خلافات بينهم حول الميراث، وتم ضبط مرتكبي الواقعة فى حينه.

 وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قرار جديد من النيابة العامة 

وفي هذا السياق، قررت النيابة العامة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية حبس المتهم في واقعة التعدي على الطالبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لحين الانتهاء من فحص ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت بلاغًا بتعرض طالبة بكلية الطب للاعتداء من أحد أقاربها بسبب نزاع أسري حول الميراث، ما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ضبط مرتكبي الواقعة 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضه على جهات التحقيق المختصة قررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استعراض القوة أو التلوَّيح بالعنف يعرض للحبس في بقانون العقوبات

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية الشرقية مركز شرطة فاقوس اخبار الحوادث اليوم مديرية امن الشرقية اخبار الحوادث

مواد متعلقة

قرار عاجل من النيابة بعد انتشار فيديو الاعتداء على طالبة الطب بفاقوس

6 منها مخالفة، بيئة الشرقية تفتش على 7 منشآت صناعية وغذائية

اعترافات مدرس بتهمة التعدي بالضرب على طالبة داخل مدرسة بالقاهرة

الأكثر قراءة

ابنة شقيقة طارق الأمير تكشف سبب وفاته

5 معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل طارق الأمير

بالأسماء، قرار جمهوري بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية

مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

برد قارس يضرب الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

سعر الخضار اليوم، انخفاض 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس وقفزة في البامية

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على طالبة الطب بالشرقية

الخشت بين العقل والتراث المغلق

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 24-12-2025

108 آلاف جنيه لطن الألومنيوم، أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ما يُسمى بـ"طلعة رجب" لتوزيع الصدقات عند المقابر؟ الإفتاء تجيب

"كلام عجيب"، رد قوي من أمين الفتوى على تحريم الصيام في شهر رجب

تفسير حلم تناول العسل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads