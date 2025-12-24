"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على طالبة الطب بالشرقية

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات فيديو تم تداوله بـ مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على إحدى الفتيات بالضرب بأحد الشوارع بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجاري، تلقى مركز شرطة فاقوس بلاغا من (طالبة وخالها "مصابين بكدمات وسحجات متفرقة" مقيمين بدائرة القسم) بتضررهما من (4 من أقاربهم – مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى عليهما بالسب والضرب أثناء تواجدهما أمام المنزل، وإحداث إصابتهما المشار إليها بسبب خلافات بينهم حول الميراث، وتم ضبط مرتكبي الواقعة فى حينه.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

قرار جديد من النيابة العامة

وفي هذا السياق، قررت النيابة العامة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية حبس المتهم في واقعة التعدي على الطالبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لحين الانتهاء من فحص ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت بلاغًا بتعرض طالبة بكلية الطب للاعتداء من أحد أقاربها بسبب نزاع أسري حول الميراث، ما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ضبط مرتكبي الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضه على جهات التحقيق المختصة قررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استعراض القوة أو التلوَّيح بالعنف يعرض للحبس في بقانون العقوبات

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

