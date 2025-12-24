من داخل وكره المشبوه، صور جديدة مرعبة للمجرم الجنسي جيفري إبستين تظهر للعلن

18 حجم الخط

أظهرت مجموعة من الصور التي أفرج عنها حديثا، والتي التُقطت داخل وكر المجرم الجنسي جيفري إبستين في مانهاتن، تشكيلة من أزياء تنكرية غريبة ولوحات فنية مقلقة ومرعبة لأطفال بوضعيات مخلة.



وتشمل الصور، التي وردت ضمن أحدث حزمة من الملفات الصادرة عن وزارة العدل، منحوتة مرعبة لعروس تتشبث بحبل عند مدخل قصر المعتدي الجنسي المكون من سبعة طوابق في منطقة "أوبر إيست سايد".

وفي إحدى اللقطات، يمكن رؤية عمل فني مثير للقلق يظهر طفلا صغيرا وهو ينظر داخل ملابسه الداخلية، معروضا داخل منزل الممول الراحل المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وتُظهر صور أخرى أزياء تنكرية طفولية موضوعة للعرض، بالإضافة إلى العديد من الصور المبروزة لأطفال — من بينها صورة تظهر فتاة صغيرة تجلس فوق كتفيه.

كما لوحظ انتشار حيوانات محنطة مثيرة للريبة في أرجاء المنزل، بما في ذلك كلب ونمر.

وكانت هذه الصور الملتقطة داخل وكر المجرم الجنسي، الذي تبلغ مساحته 21,000 قدم مربع، من بين آلاف السجلات التي خضعت لتعديلات وحجب مكثف، والتي أصدرتها وزارة العدل الجمعة الماضي امتثالًا لمهلة الـ 30 يومًا التي حددها الكونجرس.

ودافع نائب المدعي العام "تود بلانش" يوم الأحد عن قرار الوزارة بإصدار جزء بسيط فقط من الملفات بحلول الموعد النهائي — بحجة أن ذلك كان ضروريا لحماية ضحايا إبستين. وتعهد بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفي بالتزاماتها، لكنه شدد على أن وزارة العدل ملزمة بالعمل بحذر.

وقد أثار هذا التأخير انتقادات فورية من الديمقراطيين الذين اتهموا إدارة ترامب بمحاولة إخفاء المعلومات.

وقال بلانش لبرنامج "Meet the Press" على شبكة "NBC": "السبب وراء استمرارنا في مراجعة الوثائق ومواصلة عمليتنا هو ببساطة حماية الضحايا".

وأضاف: "لذا، فإن نفس الأشخاص الذين يشتكون من نقص الوثائق التي تم إنتاجها يوم الجمعة هم أنفسهم الذين لا يريدوننا، على ما يبدو، أن نحمي الضحايا".

